杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃
這個飲料杯內彩虹般的多層次甜點，裝的不只是甜蜜，裝的是童年回憶！
IG美食部落客們分享了一款看起來超欠吃的杯裝甜點，讓人驚喜的是，裡頭竟是許多人懷念的「三色布丁豆花」，來自台南永康當地的老滋味甜品「楊 阿公店」，傳統三色布丁豆花，一樣有雞蛋、可可、牛奶3種口味，加上珍珠或紅白小湯圓，用飲料杯裝好裝滿，層層疊疊像彩虹一樣豐盛，看起來超欠吃。
「楊 阿公店」粉專介紹原本是在岡山地區擺攤，上一代創業至今已30多年，一路傳承下來的好滋味。其中招牌的三色布丁豆花，入口滑嫩中帶著Q彈，綿密香濃的口感，讓許多鐵粉始終懷念，「楊 阿公店」的甜品不加冰塊、甜度固定，黑糖的香更帶出豐富層次感，美麗的模樣更是要「相機食先」，吃貨大滿足。
許多網友小時候都吃過三色豆花，無論是視覺還是味覺，都是兒時美好的記憶。IG網友分享，「楊 阿公店」可算是在地人的口袋名單，吃過了許多店還是愛台南家鄉老滋味。豆花加招牌黑糖珍珠、QQ軟軟的小湯圓或紅豆薏仁等配料，就是一杯超滿足的下午茶了，店家詳細營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
楊 阿公店
台南市永康區復興路246巷17號
黑糖珍珠湯圓三色布丁 小 45 中55
售價僅供參考以現場實際公佈為準
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