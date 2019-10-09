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全家「金馬56」咖啡杯限量登場！加推「燒丼」聯名飯糰

2019-10-09 15:47聯合報 記者陳立儀／即時報導

全家便利商店首度與金馬獎合作，隨著上周公布金馬56入圍名單之後，Let’s Café即日起推出限量聯名款的咖啡杯身、杯套，同時於全家便利商店官方IG推出金馬影展特映場票券抽獎活動，讓「飲」迷們能透過好咖啡、好電影，享受一段好時光。10月22日前可享Let’s Café單品咖啡同商品第二杯半價。

限量的全家Let’s Café金馬杯杯身與杯套設計使用設計師羅申駿操刀的「尋找黑馬」主視覺，濃郁的黑色調加上「金馬」二字的書寫，展現馬匹奔騰的形象。即日起全家便利商店店內FamiPort機台、全家行動購網站、全家行動購App獨賣金馬影展專刊，之後金馬影展期間全家便利商店也將與金馬56合作推出金馬主題包店等活動。

除了咖啡之外，堪稱全家便利商店隱藏版美食的匠土司夾心系列，主打三段式燒成工法，口感、保濕度、柔軟度全面升級．年銷量達800萬個，相當於150座台北101。全家便利商店觀察到日本夾心土司市場鹹口味就霸占熱銷TOP 3的兩席，因此全新推出通過clean label潔淨標示的「雞蛋沙拉夾心土司」、「鮪魚沙拉夾心土司」，其中「雞蛋沙拉夾心土司」以100%新鮮雞蛋調製、保留蛋白顆粒，「鮪魚沙拉夾心土司」使用新鮮鮪魚、鮪魚含量達60%，加入黑胡椒、洋蔥佐料，散發濃郁香氣。

此外，全家便利商店與「燒丼」第三度聯名合作，即日起首波推出「炙燒鬼椒雞炒飯」、「炙燒培根卷飯糰」、「雙醬漢堡排堡」，前兩款分別選用雞腿排與嚴選培根，經過炙燒後香氣十足，漢堡排則搭配燒丼季節限定的多蜜將醬與特調起司醬，呈現完美黃金三角組合。10月16日還將推出「糖燻野狼炙燒牛」、「野狼燒豚堡」，皆使用燒丼人氣醬料－糖燻野狼醬，搭配炙燒牛五花與豬五花。

全家便利商店鮪魚沙拉夾心土司，售價35元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店雞蛋沙拉夾心土司，售價32元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店第三度與「燒丼」聯名，推出飯食、飯糰、漢堡等新品類。圖／全家便利商店...
全家便利商店第三度與「燒丼」聯名，推出飯食、飯糰、漢堡等新品類。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店Let’s Café即日起限量推出「金馬杯」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café即日起限量推出「金馬杯」。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店Let’s Café即日起限量推出「金馬杯」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café即日起限量推出「金馬杯」。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「燒丼」聯名野郎炙燒培根卷飯糰，售價39元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「燒丼」聯名雙醬漢堡排堡，售價59元。圖／全家便利商店提供
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