無印良品「秋色穿搭3大守則」雙十連假會員里程10倍

2019-10-09 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



入秋後日夜溫差加大，又是添購新衣的季節，但換季時的衣物穿搭容易令人無所適從，MUJI無印良品「服飾造型顧問SA」以最適合秋天的色彩為基礎提出3大穿搭提案，10月10日至10月13日持MUJI passport手機App於實體門市消費可享里程10倍送，新下載用戶單筆消費滿600元可獲得90點購物點數，等同於90元現金可折抵使用。

●秋日暖色系穿搭

以棕色、黃色調為主，不僅能帶出個人沉穩氣質，也是最適合秋天的顏色之一，女性推薦女新疆棉法蘭絨長版衫搭配女有機棉混彈性燈芯絨舒適寬襬褲；考慮到多數男性較怕熱，建議可穿著白色棉質短袖T恤，再外搭一件輕薄的男新疆棉法蘭絨扣領襯衫。

●秋日基本色穿搭推薦

喜歡黑、白搭配的人，可將白色服飾換為灰色調，在視覺上更能流露出秋冬溫暖與柔和形象，像是女羊毛混蠶絲可水洗圓領開襟衫搭配女聚酯纖維混彈性起毛舒適裙、撥水加工起毛平底鞋，以點綴方式帶出黑、灰兩款色調，質感與柔美兼具；男性推薦男聚酯纖維針織刷毛圓領衫與男聚酯纖維彈性綾織長褲、起毛加工聚酯纖維舒適基本便鞋，輕鬆舒適且富有色彩巧思。

●秋天格紋穿搭推薦

許多人衣櫃裡都有一件格紋襯衫，如果選擇穿格紋衫，其餘造型即可以簡單、純色的搭配。喜歡細膩格紋的女性可選擇女新疆棉法蘭絨套衫、女有機棉混縱橫彈性綾織舒適打摺八分褲；男性推薦百搭的窗格紋款式，可選男印度棉法蘭絨藍染格紋襯衫，下半身搭配深色褲款收束整體視覺，即可營造俐落大方的風格。