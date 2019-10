時尚潮爺專屬鞋款!New Balance新聯名主打熟男風采

2019-10-09 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 /即時報導



對比於「小鮮肉」,歷經時間淬鍊的「熟男」其實也是很有魅力的。川久保玲旗下大弟子渡邊淳彌(Junya Watanabe)同名品牌今年秋冬打造一系列熟男風範的服飾,更讓秀上模特兒穿上與New Balance聯名打造的鞋款,當時所展現的優雅率性和呼應服裝色彩的俏皮look就已經引起不小的討論,現在這系列鞋款台灣也能買到囉!

台灣時尚選品品牌團團,近日獨家限定販售Junya Watanabe Man x New Balance聯名系列,本次共推出經典574、創新990v5、英倫頂級工藝代表1500共三種鞋型、四種風格呈現。574鞋款以帶有「山系細節」的姿態以黑、棕黃兩色呈現,黑款採用日本頂級的鵝卵石皮革製作,並於中底、側面飾片上用對比的白色妝點細節 ; 棕黃版本則採用絨面革呈現,附上如登山繩索般的紮實鞋帶。990v5款則是在全白基礎上透過柔軟的豬絨包覆拼接出具備磨毛質感的手感,漸層細節沉穩內斂,ENCAP中底、反光嵌件,讓向來以運動導向的990v5更能輕易與正裝單品相互搭配。而1500款以白、灰、黑中性色彩拼接而成,利用網布與皮革碰撞出層次感。