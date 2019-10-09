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陸客財每月少3千萬 台北101觀景台推101元史上新低票價

2019-10-09 14:34聯合報 記者江佩君／即時報導

受到陸客來台限縮影響，台北101觀景台陸客數今年9月腰斬砍半，加上國人在觀景台占比一向偏低，台北101觀景台為衝刺國人來客數，觀景台推出15年來最低票價，即起至12月30日，每日中午12時前國人至觀景台可享101元優惠票價，12時後至17時買1送1。台北101觀旅處營運長黃瓊萱指出，每月陸客從平均9萬人減少至只有4萬多人，因此轉攻國人推出歷年來最低票價，預計可帶動國人來客數增近3倍。

大陸8月1日起祭出陸客自由行禁令，台北101指出，觀景台陸客人數大減50％，陸客觀光簽證有3個月時效，預計11月簽證到期後，陸客人數會再下滑。台北101觀景台陸客觀光人數在2014年和2015年最多，占比超過5成，但受民進黨執政影響，2017年陸客占比率續下滑到38％、2018年35％，今年8月前陸客占比42％，8月後下滑到40％，年底前恐再降到38％。若以每月陸客從9萬人下滑至4萬人、縮水5萬人來算，以每人票價600元來算，每月陸客票源收入損失3千萬。

台北101觀旅處營運長黃瓊萱表示，去年觀景來來客數為213萬人，目前觀景台外籍觀光客前三名分別是陸客38%、韓國21％、日本12％，而國人僅占7％。國人每月平均前往觀景台有1.7萬人，透過針對國人票價優惠，拚每月成長至5萬人。

台北101觀景台15年來首度主攻國人市場，過去只有軍警敬老票推出9折優惠，或特定節日推出買一送一優惠，現在推出每日上午國人優惠價101元是史上最優惠價。即日起至12月30日每日中午12時前，國人持身分證、健保卡至觀景台，即可享101元優惠（原價600元）。12時後至17時，國人購票則有買一送一優惠（兩人人原價1,200元，優惠價600元）。但國定假日、連續假期與周六日，12點前上觀景台國人優惠價101元，僅限2千個名額。

台北101觀景台針對國人推出史上最優惠票價。圖／記者江佩君攝影
台北101觀景台針對國人推出史上最優惠票價。圖／記者江佩君攝影
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台北101觀景台針對國人推出史上最優惠票價。圖／台北101提供
台北101觀景台針對國人推出史上最優惠票價。圖／台北101提供
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陸客台北101票價
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