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LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

搶攻全通路！ 必勝客戶外野餐、販賣機PIZZA一鍵到胃

2019-10-09 14:08聯合報 記者張芳瑜／即時報導

看準「新餐飲」時代來臨，打破定點服務的限制，必勝客首創推出「戶外 任意點」全新營運模式，瞄準野餐族、忙碌通勤族，不論到大安森林公園野餐、或是上班的商辦大樓，只要想吃比薩，都能輕鬆任意點，此外，更有全台第一座比薩販賣機，將於信義商圈首度開賣，讓忙碌的商辦白領族也能立即購買當日現做美味比薩。

戶外郊遊野餐搭配熱騰騰的比薩讓活動更加分，必勝客領先全台速食業者，即日起推出「戶外 任意點」景點直送服務，突破以往外送需有明確地址限制，初步將於北台灣士林官邸、大安森林公園、大佳河濱公園、國父紀念館、華山文創園區等14個熱門景點進行試營運，享受隨點即送的美味比薩。同時，必勝客攜手全家便利商店進駐北市台北車站，推出MY HOT BOX個人餐，包含任一口味個人比薩，搭配經典副食黃金和風鱈魚塊，優惠售價129元，從九月試營運至今，已經連續創下每小時狂銷百盒記錄。

此外，為了更貼近各類型消費者需求，必勝客11月起將於信義辦公商圈台北101、南山廣場，推出全台第一座比薩販賣機，主打銷售當日現做、新鮮美味的MY HOT BOX個人餐，讓忙碌的上班族，享受便利的午餐新選擇。

不論搭乘台鐵、高鐵、客運，都能享用必勝客熱騰騰的個人餐比薩。圖／必勝客提供
不論搭乘台鐵、高鐵、客運，都能享用必勝客熱騰騰的個人餐比薩。圖／必勝客提供
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即日起，必勝客「戶外 任意點」服務試營運階段首先開放北台灣14個景點。圖／必勝客...
即日起，必勝客「戶外 任意點」服務試營運階段首先開放北台灣14個景點。圖／必勝客提供
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必勝客首創推出「戶外 任意點」全新營運模式。圖／必勝客提供
必勝客首創推出「戶外 任意點」全新營運模式。圖／必勝客提供
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