搶攻全通路！ 必勝客戶外野餐、販賣機PIZZA一鍵到胃

2019-10-09 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



看準「新餐飲」時代來臨，打破定點服務的限制，必勝客首創推出「戶外 任意點」全新營運模式，瞄準野餐族、忙碌通勤族，不論到大安森林公園野餐、或是上班的商辦大樓，只要想吃比薩，都能輕鬆任意點，此外，更有全台第一座比薩販賣機，將於信義商圈首度開賣，讓忙碌的商辦白領族也能立即購買當日現做美味比薩。

戶外郊遊野餐搭配熱騰騰的比薩讓活動更加分，必勝客領先全台速食業者，即日起推出「戶外 任意點」景點直送服務，突破以往外送需有明確地址限制，初步將於北台灣士林官邸、大安森林公園、大佳河濱公園、國父紀念館、華山文創園區等14個熱門景點進行試營運，享受隨點即送的美味比薩。同時，必勝客攜手全家便利商店進駐北市台北車站，推出MY HOT BOX個人餐，包含任一口味個人比薩，搭配經典副食黃金和風鱈魚塊，優惠售價129元，從九月試營運至今，已經連續創下每小時狂銷百盒記錄。