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Fitbit Versa 2時尚登台 四大改善睡眠功能太實用

2019-10-09 14:08聯合報 記者黃筱晴／即時報導

最近如果想要入手智慧手表，新品選擇有點多！Fitbit最新推出的Fitbit Versa 2，宣布將於10月下旬在台灣各大零售通路開始販售。身為品牌旗下最暢銷的系列，Fitbit Versa 2這次除了主打4大睡眠功能之外，更內建麥克風、游泳防水設計與Fitbit Pay功能，與Spotify的整合度也更提升，為用戶帶來更完整的智慧功能體驗。

針對令許多現代人困擾的睡眠問題，Fitbit Versa 2新增了睡眠分數、智慧喚醒、睡眠模式、血氧濃度變化圖表等4種睡眠功能，依據裝置偵測到的各種活動數據，幫助用戶更精準掌握睡眠狀況並據以改善睡眠品質，並運用機器學習找出最適合將用戶喚醒的時間，不再每次都被突如其來的鬧鐘嚇醒。

內建了麥克風的Fitbit Versa 2，可讓Android用戶直接使用手表回覆訊息與通知，支援數千個應用程式和表面風格，也提供讓螢幕長亮模式。另外也整合了Fitbit Pay功能，免用手機支付，還能進出全世界七個交通運輸系統，包括台灣一卡通也可使用。Spotify Premium用戶現在更直接在手表上控制音樂和Podcast，甚至從用戶的個人音樂庫儲存及播放300多首歌曲。

外型設計雖與前代差異不大，但新增了更多樣化、更時尚的設計風格，特別版採用頂級的編織紋表帶，也可另外採購其他特殊的表帶配件，隨時變換造型。

Fitbit Versa 2提供睡眠分數、智慧喚醒等創新睡眠功能，幫助用戶掌握睡...
Fitbit Versa 2提供睡眠分數、智慧喚醒等創新睡眠功能，幫助用戶掌握睡眠狀況並加以改善睡眠品質。圖／Fitbit提供
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Fitbit Versa 2，建議售價7,290 元；編織紋表帶特別版，建議售價...
Fitbit Versa 2，建議售價7,290 元；編織紋表帶特別版，建議售價7,980 元。圖／Fitbit提供
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Fitbit Versa 2的Spotify應用程式讓用戶邊移動邊控制播放，並能...
Fitbit Versa 2的Spotify應用程式讓用戶邊移動邊控制播放，並能變更播放清單、對歌曲按讚。圖／Fitbit提供
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Fitbit Versa 2與紐約時裝設計師Kim Shui合作推出聯名編織錶帶...
Fitbit Versa 2與紐約時裝設計師Kim Shui合作推出聯名編織錶帶，提供用戶更多穿搭上的選擇。圖／Fitbit提供
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