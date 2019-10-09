BALMUDA太陽光無影檯燈 結合筆筒設計 護眼又貼心

2019-10-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



眼睛的重要性人人都知道，但檯燈的重要性可不是每個人都重視。同一盞檯燈如何做到大人小孩各種高度皆適用，日本BALMUDA攜手手術燈品牌幫消費者找到了不會產生陰影、看久也很舒適的新設計！

BALMUDA以被稱為「無影燈」的醫療手術燈為靈感，獨家與日本手術燈市佔第一的山田醫療照明共同開發「前向光束技術」（ForwardBeam Technology），利用鏡反射發出不會產生陰影的光，並從一定距離投射而來，清楚照亮手邊大範圍。同時，採用太陽光LED，具備了顏色正確性最高等級演色性Ra97，照射出真實原色，減少眼睛的負擔，除了適合閱讀、寫字使用外，亦適合需高專注力、光線清晰的活動，如縫紉、繪圖、金工雕刻等。

除了操作直覺，可6段調整亮度，燈座的部分BALMUDA更貼心結合了筆筒收納的設計，消費者可將喜愛的文具、畫具、小工具放入燈下的工具箱內，且內部配有小燈，點亮後可輕易找到想使用的文具，也能當作一盞小夜燈。