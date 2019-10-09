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BALMUDA太陽光無影檯燈 結合筆筒設計 護眼又貼心

2019-10-09 12:13聯合報 記者黃筱晴／即時報導

眼睛的重要性人人都知道，但檯燈的重要性可不是每個人都重視。同一盞檯燈如何做到大人小孩各種高度皆適用，日本BALMUDA攜手手術品牌幫消費者找到了不會產生陰影、看久也很舒適的新設計！

BALMUDA以被稱為「無影燈」的醫療手術燈為靈感，獨家與日本手術燈市佔第一的山田醫療照明共同開發「前向光束技術」（ForwardBeam Technology），利用鏡反射發出不會產生陰影的光，並從一定距離投射而來，清楚照亮手邊大範圍。同時，採用太陽光LED，具備了顏色正確性最高等級演色性Ra97，照射出真實原色，減少眼睛的負擔，除了適合閱讀、寫字使用外，亦適合需高專注力、光線清晰的活動，如縫紉、繪圖、金工雕刻等。

除了操作直覺，可6段調整亮度，燈座的部分BALMUDA更貼心結合了筆筒收納的設計，消費者可將喜愛的文具、畫具、小工具放入燈下的工具箱內，且內部配有小燈，點亮後可輕易找到想使用的文具，也能當作一盞小夜燈。

BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈即日起上市，即日起至10月31日止，購買並於官網完成產品註冊，即可獲得保固期延長一年、BALMUDA The Pot手沖壺乙台、品牌原創購物袋三大實用好禮。

BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈提供6段亮度選擇，轉動時會...
BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈提供6段亮度選擇，轉動時會發出清脆悅耳的琴音。圖／群光電子提供
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BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈即日起上市，建議售價為新台...
BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈即日起上市，建議售價為新台幣13,880元。圖／群光電子提供
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BALMUDA The Light利用鏡反射發出不會產生陰影的光，並從一定距離投...
BALMUDA The Light利用鏡反射發出不會產生陰影的光，並從一定距離投射，清楚照亮手邊大範圍。圖／群光電子提供
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BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈採用獨家前向光束技術，可發...
BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈採用獨家前向光束技術，可發出不會產生陰影的光。圖／群光電子提供
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BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈即日起上市，建議售價為新台...
BALMUDA The Light太陽光LED桌上檯燈即日起上市，建議售價為新台幣13,880元。圖／群光電子提供
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