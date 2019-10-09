Red Dot台灣代表、Fandora創辦人開講 「設計乾杯」講座免費報名中

2019-10-09 13:10 聯合新聞網 聯合數位文創



「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」 系列講座10月邀請到德國紅點設計獎台灣代表鄭雯瑄與Fandora Shop營運負責人陳勁宇，與大家分享如何用設計、IP加值自身品牌能量。「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」系列講座於今年9月起，每月分別邀請在文創設計與IP發展領域的專家分享，講座免費報名，以「下班後的小聚」為舉辦講座的初衷，串聯各領域的朋友，輕鬆在下班後經驗分享交流，增加產業環境的實戰經驗與知識。

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掌握當代產品設計趨勢，Red Dot台灣代表親自剖析紅點設計獎

紅點設計獎是全球規模與收件量最大的設計評鑑之一，每年三個獎項（產品設計獎、品牌暨傳達設計獎、設計概念獎）共受理來自全球約60個國家送審超過20,000件作品。德國紅點設計獎台灣代表鄭雯瑄長期觀察紅點設計獎每年的評鑑結果，帶你探知全球產業發展趨勢，並透過理解好設計，掌握當代環境，進而找出組織永續發展的新機會。

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解讀好設計 / 2020紅點產品設計獎詳細解析

講師：德國紅點設計獎台灣代表 鄭雯瑄

時間：1023(三) 20:00-21:30

地點：松菸創作者工廠 自由廣場

報名連結>> http://bit.ly/2LNkU4r

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新時代浪潮下的IP品牌變現術

IP品牌遍地，但何者是沙？何者是金？除掌握整體產業趨勢外，更需建立IP品牌之評估篩選標準系統，才能在時代浪潮中規模化淘金。Fandora Shop共同創辦人陳勁宇，將由被授權商(企業)角度切入，講授商品化的方法論、IP品牌之評估篩選標準、新時代的IP變現方式，大規模為授權商品加值，大幅提升你的授權商品獲利幅度，拉升企業整體運營獲利。

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IP商品變現的機會與挑戰

講師：Fandora Shop營運負責人 陳勁宇

時間：1024(四) 20:00-21:30

地點：松菸創作者工廠 自由廣場

報名連結>> http://bit.ly/2LNkU4r

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由松山文創園區與聯合數位文創共同合作的「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」系列講座，期望透過線上與線下的凝聚，串聯各領域的朋友，增加產業環境的實戰經驗與知識。加入Facebook社團，免費參加下班後的小聚各項課程與講座。