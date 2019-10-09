公車配合國慶活動改道 雙層觀光巴士部分停駛

2019-10-09 10:46 聯合報 記者郭頤／台北報導



為配合明天國慶日相關慶祝活動，總統府周邊均有交管措施，台北市公運處表示，明天預估將有65條公車路線受影響(市區公車61條、國道客運4條)，並取消停靠56個站位，另雙層觀光巴士也將調整營運時間，公運處建議，民眾前往管制區周邊，可搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

配合明天「國慶花車遊行」(預定11時30分從總統府出發)，「小南門」(往北)、「捷運西門站」(往北，路側站區)及「台北車站(忠孝)」(新光三越前站區及添好運餐廳前站區)等站，遊行隊伍行經時將配合管制取消停靠，待遊行隊伍通過後公車即恢復停靠。

雙層觀光巴士調整營運時間，影響班次含「紅線」9時10分、9時50分、10時30分、11時10分、11時50分和12時30分，計6班次停駛；「藍線」9時40分、10時20分、11時、11時40分和12時20分，計5班次停駛。

公運處提醒，因交管改道而停用的站位，民眾可至「大台北公車」網頁(ebus.gov.taipei)、手機版網頁(pda.5284.com.tw)查詢，智慧型站牌也將於到站資訊顯示「交管不停靠」。