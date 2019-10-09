親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

公車配合國慶活動改道 雙層觀光巴士部分停駛

2019-10-09 10:46聯合報 記者郭頤／台北報導

為配合明天國慶日相關慶祝活動，總統府周邊均有交管措施，台北市公運處表示，明天預估將有65條公車路線受影響(市區公車61條、國道客運4條)，並取消停靠56個站位，另雙層觀光巴士也將調整營運時間，公運處建議，民眾前往管制區周邊，可搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

配合明天「國慶花車遊行」(預定11時30分從總統府出發)，「小南門」(往北)、「捷運西門站」(往北，路側站區)及「台北車站(忠孝)」(新光三越前站區及添好運餐廳前站區)等站，遊行隊伍行經時將配合管制取消停靠，待遊行隊伍通過後公車即恢復停靠。

雙層觀光巴士調整營運時間，影響班次含「紅線」9時10分、9時50分、10時30分、11時10分、11時50分和12時30分，計6班次停駛；「藍線」9時40分、10時20分、11時、11時40分和12時20分，計5班次停駛。

公運處提醒，因交管改道而停用的站位，民眾可至「大台北公車」網頁(ebus.gov.taipei)、手機版網頁(pda.5284.com.tw)查詢，智慧型站牌也將於到站資訊顯示「交管不停靠」。

詳細管制路段及公車改道表可參考公運處網站http://www.pto.gov.taipei/

為配合明天「國慶花車遊行」，台北雙層觀光巴士將調整營運時間，「紅線」和「藍線」分...
為配合明天「國慶花車遊行」，台北雙層觀光巴士將調整營運時間，「紅線」和「藍線」分別有6班次、5班次停駛。圖／聯合報系資料照
分享

公車巴士捷運
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

國道明下午上路可避開塞車 樂園入園免費也要防塞車潮

2019-10-09 11:06

秋行軍蟲害擴大？台東捕獲雄性成蟲

2019-10-09 10:28

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50

身體灼熱、陰道乾澀 泌尿道症候群成熟齡女困擾

2019-10-09 11:36

農民配偶、直系血親滿65歲15年資 釋出農地可續保農保

2019-10-09 11:30

國慶連假晴朗好天氣 遊日注意強颱動向

2019-10-09 11:29

接送孩子影響交通？這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56

顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53

桃機地勤頻出包三天就兩撞！ 林佳龍說提早展開督導機制

2019-10-09 10:34

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

遠東行動綠方舟 把塑料變花器

2019-10-09 00:01

健康你我他／陪長輩動一動 最佳重陽禮

2019-10-08 23:55

疑姊姊傳染 4歲童腸病毒重症

2019-10-08 23:53

冬季流感1月流行 高峰恐延後

2019-10-08 23:50

雲嘉南腸病毒升溫 逾4百班停課

2019-10-08 23:49

國慶連假疏運 國道5號高乘載 台鐵加開列車

2019-10-08 23:46

抗H7N9禽流感 長庚找到5抗體

2019-10-08 23:46

中部腸病毒疫情續發燒 帶領幼童勤洗手

2019-10-08 23:41

和信治癌30年經驗…改變生活型態 四成罹癌可避免

2019-10-08 23:39

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51

大樂透頭獎連21摃 下期頭獎上看6.8億元

2019-10-08 22:02

今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

西螺休息站埋「隱藏版便當」？一塊紅布條釣內行人曝：便宜又好吃

2019-10-08 20:00

「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤

2019-10-08 19:18

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

電子菸問題延燒 美大賣場決禁售

2019-10-08 19:08

挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯

2019-10-08 18:45

漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表

2019-10-08 18:42

4成乳癌早期就發現 高醫60名癌友現身鼓勵癌篩

2019-10-08 18:22

為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」

2019-10-08 17:55
看更多

熱門文章

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

成年人才懂「有些關係，沒必要維持」 朋友千萬要慎選

2019-10-08 22:57

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10

大樂透頭獎連21摃 下期頭獎上看6.8億元

2019-10-08 22:02

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

大都會客運暨台北客運9028新店-蘇澳路線 推國慶優惠

2019-10-08 14:43

不被金鐘酸民影響 周興哲帥穿西裝被粉絲包圍

2019-10-08 17:21

蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

復古厚底小白鞋繼續夯！秋冬新款就買這幾雙

2019-10-08 19:34

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過

2019-10-08 13:36

嘉基打造智慧手術大樓 引入達文西機械手臂

2019-10-08 15:06

「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤

2019-10-08 19:18

【日常紀事】暮熹／圓滿後落幕

2019-10-09 06:00

北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51

吃麵半價、送飲料！石壁家進駐京站　必吃爆漿起士飯糰

2019-10-09 00:27

【生活趣聞】晴子／報告老師

2019-10-09 06:00

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top