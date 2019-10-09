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超大恐龍年底入侵台北華山 宛臨白堊紀

2019-10-09 13:12聯合新聞網 聯合數位文創

被譽為世界三大恐龍博物館的日本福井縣立恐龍博物館場館。圖/聯合數位文創提供。
被譽為世界三大恐龍博物館的日本福井縣立恐龍博物館場館。圖/聯合數位文創提供。
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亞洲最受歡迎的日本福井縣立恐龍博物館將抵台，今年底於台北華山文創園區展出「超．大恐龍展」，早鳥票$200元除了在udn售票網販售外，即日起在ibon、Gomaji都買的到，超殺折扣6.2折，恐龍迷們務必把握此波早鳥超低優惠，盡早購入以及提早規劃年底跨年、明年年假行程，準備在2020年一開始就被超大恐龍環環包圍！

「超．大恐龍展」早鳥票$200元。圖/聯合數位文創提供。
「超．大恐龍展」早鳥票$200元。圖/聯合數位文創提供。
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凡是恐龍迷，就一定知道「日本福井縣立恐龍博物館」！這次重磅來台的超大恐龍有大小朋友都喜歡的Wyrex暴龍，還有代表福井縣的恐龍福井盜龍，都會於年底展覽中展出。在台北華山就可看到原汁原味的各種恐龍全身骨骼，幫你省下飛機票以及減輕交通往返的勞累感，小小孩也能在「超．大恐龍展」內玩得開心、看得盡興。

座落於日本福井縣立恐龍博物館外的恐龍博士。圖/聯合數位文創提供。
座落於日本福井縣立恐龍博物館外的恐龍博士。圖/聯合數位文創提供。
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主辦單位為打造台灣歷年來規模最大的恐龍展，除展出17隻完整恐龍全身骨骼，更與知名日本機械人領導品牌KOKORO合作，打造最擬真、最接近真實暴龍的機械恐龍WyRex！機械恐龍的外型樣貌、靈活的動作和宏亮的聲音，都是經由專業學術理論的基礎來塑造，讓民眾欣賞巨大恐龍骨骼的同時，也能透過展覽現場氛圍與機械恐龍，親身感受與恐龍同處於同一時空的刺激震撼感。此展極具教育意義，非常適合家長帶著孩子一起前往體驗白堊紀時期的恐龍世界。

主辦單位打造台灣歷年來規模最大的恐龍展，預讓民眾宛臨白堊紀。圖/聯合數位文創提供...
主辦單位打造台灣歷年來規模最大的恐龍展，預讓民眾宛臨白堊紀。圖/聯合數位文創提供。
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「超．大恐龍展」展期從2019年12月28日開始一直到2020年3月19日，期間涵蓋新年、農曆新年、寒假以及二二八連假等，建議民眾盡早購票並規劃旅遊行程，趕上今年底在台北華山的超大恐龍入侵計畫！。

日本福井超大恐龍入侵台北華山示意圖。圖/聯合數位文創提供。
日本福井超大恐龍入侵台北華山示意圖。圖/聯合數位文創提供。
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●「超．大恐龍展」十二月二十八日在台北華山重磅展出，即日起至十月三十一日止，udn售票網、ibon和Gomaji早鳥最低票價兩百元，購票請上udn售票網，詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2。

恐龍
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