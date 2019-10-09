吃火鍋配紅酒！大人系「鍋&Bar」化身「微風深夜食堂」

2019-10-09 01:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



今年2月甫於台北東區開幕的鍋物餐酒館「鍋 & Bar」，自10月進駐微風廣場。新店內同樣提供伊比利豬、波士頓龍蝦等鍋物料理，以及與紅、白酒、精釀啤酒等大人系飲品搭配的料理組合。用餐可至深夜時段的型態，也成為微風廣場少數的「深夜食堂」。

不同於傳統火鍋的用餐方式，鍋 & Bar強調將火鍋、品酒結合的複合型態，除了菜單包含多款酒飲、調酒，空間也規劃有用餐區及吧台區，讓民眾在品嚐肉品、海鮮等不同的火鍋料理時，享受對應適合的紅酒、白酒、氣泡酒等飲品，激發出另一種不同的感官體驗。

新開幕的微風店，共有50坪的室內空間，設有46席座位。入口處就規劃有讓人可以小酌一杯的吧台區與品飲座位。菜單中，提供有麻辣、養生、昆布等三種鍋底可選，也有波士頓龍蝦搭配草蝦、天使蝦、牛奶貝等海鮮，以及豬梅花／雪花牛的「波士頓龍蝦套餐」，以及極黑和牛豪華餐、百蝦爭鮮趣味鍋、季節鮮美活蟹套餐等一系列的雙人組合套餐，每套1,688元起。

單點區中，則有鹿兒島A5和牛、美國極黑和牛、西班牙Bellota伊比利豬梅花等高規格的肉品可以選擇。其中還有少見的台灣黑豚1983的豬梅花可供選擇，單盤肉品價格約260～400元起不等。若是愛吃海鮮的民眾，除了有北海道生食干貝、挪威鮭魚、澳洲肥豬蝦、澎湖明蝦等海產外，亦有活體的活蟹、日本帝王蟹等生猛海味。

業者表示，鍋 & Bar不僅是鍋物與酒吧的複合體，同時也可作為展演空間、活動場地，未來也會舉行紅酒品鑑會等一系列活動。另外店內最晚點餐時間為午夜00:00，也可為看電影、逛街的民眾，提供品嚐宵夜的新選擇，估計每人客單價約1,000元。

為慶祝開幕，即日起至10月14日期間，店內消費凡滿500元，即可現贈價值880元的6盎司美國極黑和牛肉盤一份。

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【鍋 & Bar餐酒館】