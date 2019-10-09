吃麵半價、送飲料！石壁家進駐京站 必吃爆漿起士飯糰

2019-10-09 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



自2017年首次登台的日本生義大利麵餐廳「石壁家（SPIGA Pasta）」，自10月9日起將正式進駐台北京站時尚廣場，推出多蜜醬漢堡排義大利麵、起士白醬漢堡排義大利麵等一系列新品。為慶祝開幕，10月9日起，還有義大利麵半價、消費滿額送脆薯、免費送飲料等系列活動陸續登場。

目前在台已經有多間分店的石壁家，最大的特色就是使用每日製作的生義大利麵。本次新開幕的石壁家京站百貨店，採用了「SPIGA Express」的新型態店型，以符合百貨商場的快速節奏。店內也首度提供「漢堡排」為主的義大利麵系列，包括有以法式料理常見、帶有濃厚牛肉風味的多蜜醬，搭配燉煮過的漢堡排的「多蜜醬漢堡排義大利麵」，每份350元。還有日式高湯為底的「起士白醬漢堡排義大利麵」，滋味溫潤，每份350元。

另外店內也提供有起士肉醬義大利麵、野菜肉醬義大利麵、明太子花枝義大利麵、香辣蒜味紫蘇鮮蝦義大利麵等多種口味，售價240元起。每道義大利麵不僅均附贈沙拉一份，也可加價升級套餐，全面免收服務費。若是喜愛點心的民眾，也有新品「肉醬起士炸飯糰」可供選擇。以高湯及香料烹煮過後的油炸越光米飯糰內，可品嚐得到牽絲的起士，還有蕃茄牛肉肉醬相佐增添滋味，每粒100元。