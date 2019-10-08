琥珀色玻璃瓶美炸！文青Aesop首度出書「談33年歷史」

2019-10-08 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



每個人追朔歷史，是為了見證自己對於事情的堅持，文青最愛的Aesop一向認為，精巧設計是美好生活中關鍵的一部分，這也是Aesop為自己見證的一種方式。創立33年來，一起看看Aesop在各方面，如何貫徹統一的美學理念，無論是門店特有的成排琥珀色玻璃瓶，或優雅實用的產品標籤和包裝，都能體現企業的審美品味。

2019 年，Aesop在成立33周年之際推出第一本書「Aesop Book」，這本336頁的亞麻封面精裝書，由創辦人丹尼斯．帕菲提斯（Dennis Paphitis）參與撰寫，書中包含影像、隨筆、簡介，以及與Aesop一同創造的品牌歷史。

此書收錄與Aesop合作的建築師和藝術家的故事，如身歷其境的參訪各個城市不同風貌，閱讀書本，如同閱覽一份旅行地圖。Aesop的每一家門店，設立的地點與設計，都符合當地的文化特色，再添加自己的一貫設計作風。

以台灣來說，新竹店的Aesop就有玻璃裝置，呼應當地的藝術風格。

Aesop販賣的不只是為大家肌膚著想的產品，更是一個品牌的精神與象徵，從企業在零售建築、產品設計、顧客服務等，各方面堅守原則和傳承經驗，讓它在全球保養品市場的地位，屹立不搖。