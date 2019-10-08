復古厚底小白鞋繼續夯！秋冬新款就買這幾雙
時序來到秋冬，時尚兼具運動及時尚氣息的鞋履，依舊吹起經典不敗的「白色」旋風，品牌陸續推出穿搭聖品的「小白鞋」，搭配近來最大人氣的復古、厚底浪潮，要搶攻街頭潮人的荷包！
adidas Originals今年推出Home of Classics系列，將品牌多款極具代表性鞋款集結，日前更於秋季加入全新鞋款，延續原有的簡約設計，並在經典的三條線和細節裝飾處展現新意，以金標的鞋舌作為系列的統一標誌。
像是人氣鞋款Sambarose為這次系列的新鞋款，全白搭配金標和白底粉色裝飾線條兩種配色，搭載的復古大底更增添視覺衝擊力。此外，品牌也邀請兩位新生代男神來演繹新品，像張軒睿腳踩簡約帶有設計感的Continental 80，搭配普普風格的Logo白色上衣，展現清新氣質；而饒舌新星高爾宣則是腳踩全白Supercourt，穿上休閒風的白色連帽外套，穿出街頭潮流態度。
PUMA去年首度亮相的「PUMA Cali」厚底美鞋，在女力大使Selena Gomez的演繹下一路熱銷至今。入秋之際，PUMA Cali Chase推出新色，仍保有 1980 年代 California 的設計風格，但披上現代外衣並保留白色皮革網眼鞋面，鞋側以草莓果醬霓虹色彩畫上招牌彎刀，內襯以葡萄果醬霓虹色彩增添鞋款亮眼魅力，吸睛的橡膠厚實大底並在鞋跟後側刻印上 PUMA 搶眼字樣點綴。
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