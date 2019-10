復古厚底小白鞋繼續夯!秋冬新款就買這幾雙

2019-10-08 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 /即時報導



時序來到秋冬,時尚兼具運動及時尚氣息的鞋履,依舊吹起經典不敗的「白色」旋風,品牌陸續推出穿搭聖品的「小白鞋」,搭配近來最大人氣的復古、厚底浪潮,要搶攻街頭潮人的荷包!

adidas Originals今年推出Home of Classics系列,將品牌多款極具代表性鞋款集結,日前更於秋季加入全新鞋款,延續原有的簡約設計,並在經典的三條線和細節裝飾處展現新意,以金標的鞋舌作為系列的統一標誌。

像是人氣鞋款Sambarose為這次系列的新鞋款,全白搭配金標和白底粉色裝飾線條兩種配色,搭載的復古大底更增添視覺衝擊力。此外,品牌也邀請兩位新生代男神來演繹新品,像張軒睿腳踩簡約帶有設計感的Continental 80,搭配普普風格的Logo白色上衣,展現清新氣質;而饒舌新星高爾宣則是腳踩全白Supercourt,穿上休閒風的白色連帽外套,穿出街頭潮流態度。