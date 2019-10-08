效氣候少女精神 偏鄉巡迴女力電影

2019-10-08 19:09 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



衛福部次長蘇力瓊以氣候少女桑柏格為例表示，「影片的影響力非常大，孩子的想法往往是被影片影響的。」（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 氣候少女桑柏格8歲受環保影片啟發，可見觀影對孩子的影響非常大！衛福部社會及家庭署8日邀請上百位的中小學生到電影院觀賞2部以女性導演視角拍攝的短片《踮腳尖》及《泳隊》。並宣告今年的10月11日台灣女孩日將至偏鄉13所中小學巡迴播放7部青少年電影，宣導女孩日的精神「拒絕標籤，勇敢發揮女孩力。」

青少年觀影影響力大

衛福部次長蘇力瓊致詞時，以氣候少女桑柏格8歲受環保影片啟發為例，16歲的桑柏格一個人跑到聯合國氣候峰會上對大人說「I am watching you」，控訴「你們這些有影響力的大人們，無視全球暖化，是在背叛我們這些小孩。」隨後，桑柏格還發起「為氣候罷課」，影響全球的年輕人。

蘇力瓊說，桑柏格從8歲時看到一部氣候變遷與環境保護的影片後，就開始思考氣候問題，15歲時就一個人拿著「為環境保護而輟學」的牌子，站在瑞典國會大門。從一個人的行動慢慢發揮影響力，一直到今年9月被邀請到聯合國演講。所以蘇力瓊認為，「影片的影響力非常大，孩子的想法往往是被影片影響的。」

嚴選7部女力電影

《踮腳尖》講述了一個女孩如何首次面對人生的別離，細膩地刻畫單親兒童的內心世界，該片曾入圍柏林影展的「新世代兒童短片」競賽單元與台灣國際女性影展。《泳隊》則描繪邁入青春期前夕女孩的心境，側重自我探索、同儕壓力與多元情誼初開的主題。2部短片從女性導演的視角，敘述女孩經歷掙扎時展現的生命力。

承辦台灣女孩日活動的婦女權益促進發展基金會指出，12月前將前往澎湖鎮海國中、屏東楓林國小、宜蘭高商、衛福部兒童之家等13校園巡迴播放青少年電影，包括上述2部片與入圍台北電影節最佳劇情長片的《3天2夜》、2018金馬最佳動畫《幸福路上》、《再會吧！青春小鳥》等7部。

「為推廣性別平權，放映後舉辦青少年困擾座談會。」婦女權益促進發展基金會表示，這7部電影各自述說著青少年的成長階段，講述女孩們面臨的成長陣痛期，探討議題觸及家庭、同儕、生死與傳統社會框架，嚴選的電影都曾獲得電影大獎的肯定。

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