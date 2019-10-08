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蕭邦Alpine Eagle腕表經典重生 重磅登場

2019-10-08 18:56聯合報 記者孫曼／即時報導

運動表無疑是近年來最暢銷的腕表款式。瑞士少數仍然由家族經營的獨立品牌蕭邦（CHOPARD），本月推出全新的Alpine Eagle時尚運動腕表系列，是家族傳人、當今蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年接手品牌後創作的首款腕表St. Moritz的摩登演繹。本著對於阿爾卑斯山及其豐富自然生態之熱情發想設計，由專利的Lucent Steel A223精鋼材質打造、搭載獲瑞士官方天文台認證的蕭邦機芯，備有36毫米與41毫米兩種尺寸，亦有金質、半金雙色或K金鑲鑽等10款型號可選。

Karl-Friedrich Scheufele的自80年代起，開始加入這個家庭事業。當時年僅22的他，為向來只以貴重金屬製作奢華腕表的表廠，設計了第一枚運動表St. Moritz，也是蕭邦工坊首個以精鋼製作的表款。全新的Alpine Eagle，重現St. Moritz這別具紀念意義的表款，採用表殼與表帶一體化的設計，並以Karl-Friedrich Scheufele鍾愛的阿爾卑斯山風情為靈感，表盤紋理彷彿老鷹的瞳孔，指針酷似老鷹羽毛，與時標均覆以Super-LumiNova® Grade X1超級夜光物料，金屬的每個稜面都以緞光處理，襯以倒角拋光，冷冽光澤猶如山脈冰川。圓形表圈點綴8顆螺絲，兩兩分佈四方，以確保防水達100米。

直得一提的是Alpine Eagle所使用的並非一般不鏽鋼，而是可反射光線的獨門Lucent Steel A223精鋼。以其熔鑄工序為名Lucent Steel A223不但低敏感，維氏硬度為223，耐磨性能是傳統精鋼的1.5倍；特別的是因為此合金晶體結構均勻一致，光線反射替別耀眼，為蕭邦專利精鋼材料。

蕭邦Alpine Eagle系列36毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲鑽表殼、珍...
蕭邦Alpine Eagle系列36毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲鑽表殼、珍珠母貝表盤、搭載自動上鍊機芯09.01-C，115萬1,000元。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列腕表搭載或天文台認證的蕭邦自製機芯。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列腕表搭載或天文台認證的蕭邦自製機芯。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼鑲...
蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼鑲鑽表殼、珍珠母貝錶表盤、自動上鍊機芯09.01-C，47萬7,000元。圖／蕭邦提供
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蕭邦推出Alpine Eagle系列腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦推出Alpine Eagle系列腕表。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列重新演繹80年代經典表款。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列重新演繹80年代經典表款。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼和...
蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金表殼、深灰色表盤、自動上鍊機芯09.01-C，53萬2,000元。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列腕表採用表殼表鍊一體成型的設計。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列腕表採用表殼表鍊一體成型的設計。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列腕表表圈有8枚螺絲分別在4個方向。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列腕表表圈有8枚螺絲分別在4個方向。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼和...
蕭邦Alpine Eagle系列36毫米Lucent Steel A223精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金鑲鑽表殼、珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯09.01-C，68萬元。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel A223精鋼表...
蕭邦Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel A223精鋼表殼、藍色表盤、自動上鍊機芯09.01-C，42萬8,000元。圖／蕭邦提供
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蕭邦Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel A223精鋼和...
蕭邦Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel A223精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金表殼、深灰色表盤、自動上鍊機芯09.01-C，65萬6,000元。圖／蕭邦提供
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