蕭邦Alpine Eagle腕表經典重生 重磅登場

2019-10-08 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



運動表無疑是近年來最暢銷的腕表款式。瑞士少數仍然由家族經營的獨立品牌蕭邦（CHOPARD），本月推出全新的Alpine Eagle時尚運動腕表系列，是家族傳人、當今蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年接手品牌後創作的首款腕表St. Moritz的摩登演繹。本著對於阿爾卑斯山及其豐富自然生態之熱情發想設計，由專利的Lucent Steel A223精鋼材質打造、搭載獲瑞士官方天文台認證的蕭邦機芯，備有36毫米與41毫米兩種尺寸，亦有金質、半金雙色或K金鑲鑽等10款型號可選。

Karl-Friedrich Scheufele的自80年代起，開始加入這個家庭事業。當時年僅22的他，為向來只以貴重金屬製作奢華腕表的表廠，設計了第一枚運動表St. Moritz，也是蕭邦工坊首個以精鋼製作的表款。全新的Alpine Eagle，重現St. Moritz這別具紀念意義的表款，採用表殼與表帶一體化的設計，並以Karl-Friedrich Scheufele鍾愛的阿爾卑斯山風情為靈感，表盤紋理彷彿老鷹的瞳孔，指針酷似老鷹羽毛，與時標均覆以Super-LumiNova® Grade X1超級夜光物料，金屬的每個稜面都以緞光處理，襯以倒角拋光，冷冽光澤猶如山脈冰川。圓形表圈點綴8顆螺絲，兩兩分佈四方，以確保防水達100米。