鮭魚+干貝變身丸子 食譜大公開！美威鮭魚首次游進全聯

2019-10-08 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首次進軍丸子市場，即日起於全台全聯福利中心、美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房、美威鮭魚網路商店、PChome線上購物、momo購物網、各大百貨超市，都能買到獨家推出的「美威鮭魚干貝海鮮丸」。

美威鮭魚首推的鮭魚丸，突破一般以豬肉為主餡的傳統製程，改以鮭魚的鮮甜特質，融合干貝、魷魚、荸薺等食材增添豐富口感，不但提升產品價值，也符合現代人訴求健康、營養的飲食習慣。即起於全聯福利中心每包售價183元（約12顆／包），響應新品上市，即日起至2020年1月2日推出近8折全聯限定優惠價每包149元。

料理食譜：鹹酥野菇鮭魚丸

食材（1-2人份）：鮭魚干貝海鮮丸6粒、小黃瓜60克、杏鮑菇100克、洋蔥60克、橄欖油15克、椒鹽粉2克、白芝麻少許、蔥少許

作法：

1.小黃瓜、杏鮑菇切成一口大小，洋蔥、蔥切段。

2.所有食材均勻撒上椒鹽粉、橄欖油。

3.烤箱預熱180℃，烤7分鐘。

4.撒上白芝麻，即可享用。

塔香鮭魚丸

食材（1-2人份）：鮭魚干貝海鮮丸5粒、洋蔥50克、蒜15克、玉米筍6根、香菇8朵、胡椒鹽1克、柴魚高湯50克、大豆油少許、九層塔少許

作法：

1.鮭魚干貝海鮮丸、玉米筍、香菇對切，洋蔥切條，蒜切碎。

2.熱鍋倒油以中小火拌炒鮭魚干貝海鮮丸、洋蔥、香菇、玉米筍、蒜。

3.加入柴魚高湯縮汁30秒後，撒上九層塔翻炒起鍋即完成。

滑蛋雙色番茄鮭魚丸

食材（1-2人份）：鮭魚干貝海鮮丸5粒、黃番茄4粒、紅番茄4粒、蛋3粒、蔥10克、蒜少許、鹽少許、大豆油少許、香油少許

作法：

1.鮭魚干貝海鮮丸、雙色番茄對切，蒜切碎，蔥切花，蛋打散。

2.熱鍋倒油以中小火拌炒鮭魚干貝海鮮丸、雙色番茄。

3.加入蒜、蔥爆香後，倒入蛋液翻炒30秒。

4.淋上香油後起鍋即完成。

海鮮鮭魚丸烏龍麵

食材（1-2人份）：鮭魚干貝海鮮丸5粒、蛤蠣10粒、烏龍麵1包、香菇8朵、洋蔥30克、柴魚高湯100克、烏醋10克、香菜5克、鹽1克、紅蘿蔔30克、大豆油少許、胡椒粉少許、香油少許、蔥10克

作法：

1.香菇、蔥對切，洋蔥、紅蘿蔔切條。

2.熱鍋倒油以中小火拌炒鮭魚干貝海鮮丸、洋蔥、紅蘿蔔。

3.放入香菇、蔥、烏龍麵、蛤蠣持續拌炒，再加入柴魚高湯、烏醋、鹽、胡椒粉。

4.縮汁30秒後淋上香油、撒上香菜起鍋即完成。

麻婆鮭魚丸豆腐燴飯

食材（1-2人份）：鮭魚干貝海鮮丸5粒、家常豆腐一盒、豬絞肉50克、蒜15克、蔥10克、玉米粉10克、柴魚高湯120克、豆瓣醬20克、醬油膏20克、醬油10克、番茄醬20克、味醂10克、香油少許

作法：

1.鮭魚干貝海鮮丸對切，豆腐切丁，蒜切碎，蔥切花。

2.熱鍋倒油以中小火拌炒豬絞肉、鮭魚干貝海鮮丸、蒜。

3.加入豆瓣醬、醬油膏、醬油、番茄醬、味醂，淋上柴魚高湯、豆腐悶煮30秒。