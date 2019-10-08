大直ATT打造復古餐車市集 「餐飲」加入滿千送百行列

2019-10-08 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



去年底在大直內湖商圈開幕的ATT 4 Recharge，集結各式主題餐廳、親子遊樂場與運動休閒時尚品牌，主攻美食與親子商機，成為大直、內湖的新興聚會場所。在開幕即將屆滿1周年之際，ATT 4 Recharge推出「讚探生活節」，首度推出全館單筆消費滿3,000送300，當日累計滿5,000送500，並罕見地把百貨餐飲美食加入買千送百優惠行列。

ATT 4 Recharge客層以大直內湖商圈的居民、上班族、學生為主，客層相對較年輕，為了提供更多樂趣、創意的消費空間，加上該商圈商場有腹地相對寬闊的優勢，更適合讓商場加入更多好玩元素。目前餐飲業績占比超過3成，8樓整層皆為大坪數親子同樂空間與親子餐廳，親子業績占整體超過2成。

「讚探生活節」特別在戶外引進多台創意仿古餐車，打造「FUNLIFE餐車音樂市集」，攜手仁愛路老字號台式滷味「金賓食品」、文青療癒系飲品「春芳號」、集結港式街頭美食的「717港式小吃」、推出多款冷飲甜點的「街口味TAKEAWAY」等各式美食餐車。每周還會推出不同主題音樂表演，加上糖果色的餐車，滿足年輕客層逛街也要追求好玩、充滿視覺元素的拍照需求。

10月推出的「讚探生活節」前後搭上白晝之夜與國慶連假議題，特別是甫落幕的白晝之夜，在活動動線上的ATT 4 Recharge特別延長營業，當天客流量暴衝，超過平日5倍以上，也讓最會做年輕人生意的ATT集團，在大直內湖的佈局除了現有餐飲、親子強項外，將再加入更多年輕人喜歡的內容。預計將信義區ATT 4 FUN深受年輕客層歡迎的品牌導入至ATT 4 Recharg，持續調整商場組成，加入更多有氛圍的美食、潮流、娛樂空間，預計明年5月ATT 4 Recharg將以新風貌見客。