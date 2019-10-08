蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」10元下單抽10萬購物金

2019-10-08 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



繼「9.9超級購物節」成功締造全球訂單3倍成長之後，蝦皮購物再創雙十購物節「10.10品牌加倍慶」，提前為雙11大檔暖身，10月9、10日限時兩天大手筆再加碼，全站指定店家消費滿99元可享免運，更祭出5大時段整點強品買1送1，包括adidas、DR.WU等人氣商品加倍送，「1元奪寶戰」則主打Nintendo Switch Lite、iPhone XS等限量夯品。此外，10月9、10日於蝦皮購物下單10元以上即可抽10萬購物金。

蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」自活動開跑以來買氣暢旺，暖身成績為去年同期1.4倍，與漢堡王合作聊天機器人線上點餐創下高達10萬人次互動；最熱銷前3大品類分別為3C周邊、美妝、家電，其中Apple相關商品及周邊在iPhone 11系列新機上市及檔期加倍優惠助攻之下，買氣較平日成長高達近4倍。

10月9、10日蝦皮購物「10.10品牌加倍慶」優惠加倍，除了指定店家消費滿99元享免運、整點強品買1送1之外，「整點瘋搶」時段也加倍，多款夯品下殺2折起，原價4,990元的第2代AirPods於10月9日中午12點限量搶購價1,010元，任天堂Switch、Whoo后秘貼重生精華50ml、小米德爾瑪手持無線吸塵器、小米石頭掃地機器人等於指定時段也祭出3～8折不等的整點限量搶購價。

「1元奪寶戰」10月9日祭出限量10台的Nintendo Switch Lite，1元下單就有機會入手最新機型；10月10日則推出iPhone XS，有機會以1元入手。

廣受喜愛的「蝦搖一波」、「蝦皮金頭腦」10月9、10日場次也加碼，更祭出上萬獎金回饋，參與「蝦搖一波」還有品牌好禮相贈；蝦皮直播10月9日晚上7點力邀方志友坐鎮，看甜美女神挑戰天堂與地獄闖關遊戲。