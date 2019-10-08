茶飲店賣水果？「大苑子」創複合店 推「鮮果咖啡」

茶飲店不只賣茶，也賣新鮮水果，這是連鎖茶飲「大苑子」的新創意；此外，同步推出鮮果2.0，從「鮮果茶」到「鮮果咖啡」，與潮流接軌。業者邱瑞堂表示，目前全台有224家店、海外33店，預計兩年內店數倍增，台灣將開出450家店。

坊間的水果茶飲，多半採用果露或果醬添味，大苑子2007年轉型以新鮮水果+茶突破重圍，其中一款「愛文芒果冰沙」領先不敗，今年芒果採購量達699噸，賣出372萬杯芒果系列飲；突圍的秘密武器之一，就是使用當令新鮮水果，由產地直送，自主農藥檢測，做到「今天採收、明天門市榨汁」的鮮度，此外，「不斷研發新品」也是致勝武器，包括新版的「鮮果2.0」繽紛鮮果咖啡系列，共4款口味，再度挑戰市場。

大苑子董事長邱瑞堂分析，「鮮果咖啡」有別於坊間的風味咖啡加果醬，而是使用整顆新鮮水果製作，將水果反客為主，咖啡成為基底，呈現果感新時尚。鮮果咖啡有柳橙、檸檬、葡萄柚及繽紛水果四種風味。