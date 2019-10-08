多層次搭配是王道！Tiffany T系列要你配出自己的風格

2019-10-08 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北報導



日常珠寶配戴掀起多層次搭配風潮，因此Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）旗下的Tiffany T系列，針對秋季到來，打造新款配色首飾，讓消費者自己穿出獨特風格。而歐米茄（OMEGA）亦在本季推出從腕表所啟發的珠寶產品，使整體造型更相得益彰。

造型具鮮明特色的Tiffany T系列，以字母T的極簡線條向Tiffany致敬，而且T字的垂直結構與內在力量亦代表了品牌發源地的紐約。這一季，Tiffany T系列推出全新設計，首度加入珍珠母貝、縞瑪瑙、綠松石、粉色蛋白石與虎眼石等材質，以色彩創造出耀眼的系列作品。而且Tiffany T True戒指，還備有新款鋪鑲鑽石款式，讓人可以藉由璀璨的鑽石，增加造型上的亮點。同時，Tiffany T系列全新款式包含腕手環、吊墜項鍊，以及各色與材質的戒指，適合相互堆疊搭配，詮釋獨一無二的個人風格。