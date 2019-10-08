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諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

不被金鐘酸民影響 周興哲帥穿西裝被粉絲包圍

2019-10-08 17:21聯合報 記者吳曉涵／即時報導

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店重新開幕，主打明亮柔和又充滿義式摩登風格的空間，特別邀請廣受女粉絲歡迎的情歌王子周興哲擔任嘉賓出席開幕活動，所到之處無不被團團圍住，人氣超旺。

周興哲在活動上先後換穿灰色成套西裝和深咖啡色絨布外套內搭灰藍色襯衫，分別嘗試優雅紳士風和率性騎士路線，他表示自己比較偏好西裝，「因為穿起來很合身，整個人看起來很修長，會讓我有種像是身處在歐洲喝下午茶的感覺。」女友也誇講過他穿西裝特別好看。最近他迷上用黑色T恤配西裝，穿出休閒味。因為從小就看爸爸穿Salvatore Ferragamo的鞋子，他也對品牌一直很有好感，「我爸的鞋都穿了二十幾年了，我後來也有買一些送他。」

身為廣受各品牌歡迎的新一代時尚寵兒，他也常逛IG觀察各種造型，特別欣賞貝克漢的穿搭，「他有種王子般的風格，還有他們一家每次出來都有很一致的氣質、那種team power我很喜歡。」而他自己和家人有時候也會做類似團體風格的打扮，也不排斥跟朋友玩規定dress code的遊戲，「但是要看什麼風格啦，如果是金色、紫色那種，喔我真的不行！」他還自曝高中的時候有陣子很喜歡裸上身只穿運動短褲。

日前在金鐘獎帶來壓軸表演，翻唱許多經典影視歌曲，被網友評「聲音悶悶的」、「還是唱自己的歌比較好聽」，對此周興哲表示自己心情沒有受到太大影響，自己在現場其實也有被自己的歌聲感動到起雞皮疙瘩，「我覺得我當天唱滿好的，其實有時候可能是收音的問題，我相信有來我演唱會的人都知道我現場演唱的情況是如何，不太能光靠手機或電視就知道這個人現場唱得好不好。」經紀人在一旁補充，每個人當然都有自己心中完美的原唱，而周興哲要做的不是去成為誰，超越誰，只想做好自己。

Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店主要販售女士系列服裝、包款、鞋款、皮件、絲巾、香氛等產品，本次為了歡慶重新開幕，更特別為擁有剛性梯形框架結構的人氣包款Boxyz打造出台中店限定的粉綠色蜥蜴皮款式，全台只限一個，當周興哲在介紹這款包的時候旁邊的女粉絲還興奮表示「他摸過了，快點去買下來！」可見情歌王子的魅力真的非常驚人。

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店重新開幕。...
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店重新開幕。圖／Salvatore Ferragamo提供
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TOLK黑色小牛皮短靴，40,900元。圖／Salvatore Ferragam...
TOLK黑色小牛皮短靴，40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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周興哲穿深咖啡色絨布外套99,000元，灰藍色襯衫24,500元，深咖啡色長褲2...
周興哲穿深咖啡色絨布外套99,000元，灰藍色襯衫24,500元，深咖啡色長褲28,900元，黑色牛皮皮帶16,500元，TOLK黑色小牛皮短靴40,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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CICONIA黑色小牛皮踝靴，37,900元。圖／Salvatore Ferra...
CICONIA黑色小牛皮踝靴，37,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店重新開幕。...
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店重新開幕。圖／Salvatore Ferragamo提供
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周興哲穿灰色成套西裝、咖啡色襯衫，價格未定，TUXEDO咖啡紅牛皮皮鞋，26,9...
周興哲穿灰色成套西裝、咖啡色襯衫，價格未定，TUXEDO咖啡紅牛皮皮鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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BOXYZ暗紅色與黑色牛皮提包，83,900元。圖／Salvatore Ferr...
BOXYZ暗紅色與黑色牛皮提包，83,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店開幕限量BOXYZ粉綠色...
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店開幕限量BOXYZ粉綠色蜥蜴皮提包，21萬3,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
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