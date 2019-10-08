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金秋品蟹正當時！秋蟹佐「義大利香醋」最對味

2019-10-08 16:15聯合報 記者徐力剛/台北報導

炙熱暑氣褪去，微涼秋季取而代之，飽含大海精華的肥美螃蟹，令多少食家饕客聞香下馬，俗話說：「金秋時節北風起，正是橘黃蟹肥時」指的就是這時。想品嚐美味秋蟹，美味蘸料不可少，優質「義大利醇金摩地納香醋」搭配肥美蟹肉，讓人口齒留香。

說到品蟹蘸醋的傳統，主因為螃蟹性寒，具有高蛋白及高膽固醇，多食易造成腹脹腹痛，建議品嚐前先蘸佐醋加生薑，不僅能提升口感風味，更可促進消化。

新品「義大利醇金摩地納香醋」嚴選產自義大利摩地納、瑞吉歐艾米利亞的Trebbiano白葡萄為食材，待葡萄完全成熟，吸收豐沛陽光後，進行搾汁熬煮，再置於橡木、栗木、櫻桃木、梣木、桑木或刺柏製成木桶，運用balsamico古法進行釀造。醋體光澤如琥珀般，入口果香濃郁，層次感豐富，更獲得摩地納香醋最高等級4片葡萄葉認證殊榮。

另款「義大利蜂蜜薑汁&白葡萄香醋」、「義大利粉紅葡萄柚&白葡萄香醋」風味一絕，其中「義大利蜂蜜薑汁&白葡萄香醋」使用生薑萃取精華和摩地納山區野花蜜釀造，口感酸爽甜潤，搭配螃蟹最為適宜;而「義大利粉紅葡萄柚&白葡萄香醋」則選用地中海粉紅葡萄柚釀造，富含維生素C、檸檬酸及抗氧化物，佐以蟹黃享用，可謂人生一大樂事。

「義大利醇金摩地納葡萄香醋」（圖中）搭配肥美蟹肉最對味。圖/ OLIVIERS&...
「義大利醇金摩地納葡萄香醋」（圖中）搭配肥美蟹肉最對味。圖/ OLIVIERS&CO.提供
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