7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



入秋微涼之際，超商鮮食、甜點也跟著換季，7－ELEVEN秋冬限定版明星商品再度回歸，像是去年6個月狂銷60萬份的「一鍋燒日式親子丼」，今年價格不變、製程再升級，標竿料理專門店一鍋烹煮到底工法，將醬汁、生蛋、洋蔥、雞肉一起烹煮，大幅提升食材融合度及自然鮮甜口感；另外還有台北市部分門市限定販售的「鹽麴雞腿溫沙拉」，適合當做輕正餐。

睽違4年的「奶油菠蘿包」也重磅回歸，奶油和菠蘿加量10%，微波加熱後風味更香，微甜菠蘿搭配紐西蘭有鹽奶油的鹹香好滋味，售價42元，10月9日至11月5日搭配CITY CAFE、指定飲料省10元。

7－ELEVEN中部以北部分門市限定販售的「雪之戀日式菠蘿泡芙（香草）」，將北海道生乳加入香草籽製成的卡士達內餡，濃郁奶香順口，另有獨家販售的季節限定口味「雪之戀日式菠蘿泡芙（可可）」，吃得到巧克力香氣卻又不甜膩，是首推的大人系甜點。另外還有焦糖海鹽蛋糕、虎皮蛋糕等新品。