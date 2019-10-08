從流浪動物角度看世界 二搞推出全新作品《屋頂狗傳說》

2019-10-08 16:07 聯合新聞網 聯合數位文創



圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

聯合數位文創旗下圖文作家「二搞創意無限公司」，繼風靡全台的繪本《什麼不見了》後，暌違兩年，推出全新作品《屋頂狗傳說》，奇幻與寫實交錯，幽默訴說流浪動物困境。

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二搞始終以「關愛」做為出發，探討我們生活周遭重要、卻已漸漸被所忽視的議題。新作《屋頂狗傳說》籌備時，兩兄弟走訪全台取景，以最擅長的台灣懷舊街景作視覺呈現，細膩的筆觸隱藏了許多舊時光的細節。而這次，二搞特別透過景深的操作技巧，讓每幅畫看起來更有立體感，彷彿畫中的人事物都躍出了繪本。

故事主角是隻可愛的小小流浪狗，隨著小狗長大不再可愛討喜，從媒體爭相報導、淪落到人人驅趕，從流浪動物角度看世界，帶點奇幻懸疑的故事情節，引人發想與省思。

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《屋頂狗傳說》原畫展即日起至11月17日於林果良品松菸概念店舉辦，日前舉辦開幕茶會，吸引大批粉絲前往搶先觀展，《老夫子》漫畫家王澤老師，亦親臨原畫展觀展，給予二搞鼓勵與肯定。

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《屋頂狗傳說》原畫展將展出超過20幅繪本原畫、原創公仔、大型裝置藝術與周邊商品，未收錄於繪本中的原畫也將首次亮相。 「二搞創意無限公司」將於11月2日舉辦創作分享會，分享作品創作理念與點滴，與粉絲近距離互動，喜歡二搞的粉絲千萬別錯過。