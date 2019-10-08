不當導演導播 李幸珠偕夫投入「攝影之旅」走自已的路

2019-10-08 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北報導



聽過攝影之旅嗎？台灣自由行多面向蔚然成風，如醫療之旅、醫美之旅、植牙之旅、高山之旅、小吃之旅…，如今更有攝影之旅，特別是「人像攝影之旅」，來自歐美、印度、日本、東南亞，更多的是對岸的大陸民眾，特別獨鍾台灣，借鏡戶外的知名景點，只要帶幾套合宜的衣服，和攝影家自然的聊天溝通，就能夠拍出「簡約自然、高質感」的個人形象，甚至定期的拍下家庭和樂圓滿的紀念，「李幸珠專業人像攝影」算是台灣人像攝影之旅的代表業者之一。

攝影家李幸珠畢業於輔仁大學大眾傳播系廣播電視組，主修攝影，4年的攝影修業課程，以優異成績畢業，她並沒有像其他同學進入導演導播的電子媒體路線，而是經營人像攝影，並走出自己的路。

在台北市景美區全國加油站後面的社區巷子裡，李幸珠專業人像攝影工作室擺滿人物的形象攝影。李幸珠指出，初期她只是拍攝一些社區家庭，結果受到大家的好評，口碑慢慢傳開，不少名人、海外人士主動來聯繫，有的是趁著來台公出之便或旅遊計畫，都在事先做好清楚的溝通和規畫之後順利完成個人形象攝影或家庭攝影，這也要歸功於她丈夫兼經紀人邱俊賢，憑他留美的英文底子，得以和各國人士充分溝通，更抓得住李幸珠的攝影特質，他還製作了中英對照的李幸珠專業人像攝影網站，讓海內外的客戶一目了然。

邱俊賢強調，攝影是藝術，也是一種專業服務，需要經紀人清楚的溝通、攝影師的用心打光和運鏡，說來簡單，心思要非常細膩。第一是個人的形象特質；卻要延伸到第二的團體形象，如全家福、企業團體、高階主管、法律專業、教學身分等不同行業的調性和氣氛；第三則是經紀人的整體溝通服務，是藝術感的表現，而非匠氣的要求，如果需要造型師的著墨也可事先安排；第四，「國際化」的充分溝通，不分人種、不分老少，能讓世界各國人士都會喜歡，很多晚輩安排長輩或小孩，一起拍下珍貴的笑容；最後也最重要的是「尊重客戶」的決定。

●「李幸珠專業人像攝影」網站