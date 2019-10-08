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蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03聯合報 記者楊詩涵／台北報導

天后蔡依林Jolin近期的穿搭，走一個小桃紅的性感甜心路線，她在上海簡單生活節（Simple Life）開唱，穿了非一般人能駕馭的螢光粉洋裝，照例輕鬆上手，另外，和愛犬屋虎（Whoo-hoo）身穿maje系列也是甜蜜粉色，讓蔡依林近期的IG變身粉紅甜心版。

她身上穿的是FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色洋裝、粉色FF Logo夾克和同品牌金色耳環，搶眼時髦的色澤，搭襯她性感曲線，構成亮眼舞台造型。這一套挑人穿的服裝來自FENDI和嘻哈天后Nicki Minaj的共同聯名創作Prints On系列，日本超模森星等名人也先後演繹，預計10月16日在台上市。

另外，蔡依林身穿法國輕奢品牌maje桃紅色衛衣，和屋虎一起配對的時尚穿搭，是來自品牌設計師Judith Milgrom的愛心，她以愛犬Gyps為靈感設計主人與愛犬的衛衣，並在主人款繡上愛犬名，這系列不做銷售，而是品牌聲援並捐贈法國SPA（Societe Protectrice des Animaux）動物保護協會的善舉，邀請名人與愛犬自拍，並在社群標示#MajeMyDogAndI，用以呼籲愛護動物。蔡依林寫了「桃在一起」、「跟人家一起穿嘛」的字句，超級暖心可愛，邵雨薇也以「親子裝！衣服繡上了BIBI完全融化」，和愛犬一起展現粉紅愛心的魅力。

蔡依林和屋虎合照聲援maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫。圖／...
蔡依林和屋虎合照聲援maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫。圖／取自IG
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蔡依林和屋虎合照聲援maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫。圖／...
蔡依林和屋虎合照聲援maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫。圖／取自IG
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克，展現美好身段。圖／FENDI提供
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克，露肩露腿好性感。圖／FENDI提供
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克，露肩露腿好性感。圖／FENDI提供
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克和同品牌金色耳環。圖／FENDI提供
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FENDI Prints On粉色休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
FENDI Prints On粉色休閒鞋，售價28,700元。圖／FENDI提供
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邵雨薇露美腿和愛犬入鏡支持maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫...
邵雨薇露美腿和愛犬入鏡支持maje的動物保護#MajeMyDogAndI捐款計畫。圖／取自IG
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FENDI Prints On粉色高跟鞋，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Prints On粉色高跟鞋，價格店洽。圖／FENDI提供
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克和同品牌金色耳環。圖／FENDI提供
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蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Lo...
蔡依林穿FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色設計洋裝、粉色FF Logo夾克和同品牌金色耳環。圖／FENDI提供
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