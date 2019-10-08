蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／台北報導



天后蔡依林Jolin近期的穿搭，走一個小桃紅的性感甜心路線，她在上海簡單生活節（Simple Life）開唱，穿了非一般人能駕馭的螢光粉洋裝，照例輕鬆上手，另外，和愛犬屋虎（Whoo-hoo）身穿maje系列也是甜蜜粉色，讓蔡依林近期的IG變身粉紅甜心版。

她身上穿的是FENDI最新聯名系列Prints On的亮粉色洋裝、粉色FF Logo夾克和同品牌金色耳環，搶眼時髦的色澤，搭襯她性感曲線，構成亮眼舞台造型。這一套挑人穿的服裝來自FENDI和嘻哈天后Nicki Minaj的共同聯名創作Prints On系列，日本超模森星等名人也先後演繹，預計10月16日在台上市。