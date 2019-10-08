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出資贊助藝文有功 親愛愛樂等獲文馨獎

2019-10-08 11:33聯合報 記者何定照／即時報導

文化部今公布第14屆文馨獎得獎名單，計有132案報名常設獎、52案報名特別獎，經評選常設獎獲獎126案、特別獎獲獎14案，出資贊助金額總計新台幣20億3936萬1517元。文化部長鄭麗君表示，感謝獲獎者對文化藝術事業的贊助支持與付出，使台灣文化扎根並更有機會發光發熱。南投親愛愛樂也獲獎。

文化部表示，依據文化藝術獎助條例，訂定「獎勵出資獎助文化藝術事業者辦法」，設立文馨獎，文馨獎獎項分為常設獎與特別獎，常設獎以「出資金額」為評獎標準，特別獎則以「贊助事蹟」為評比標準。本屆特別獎共有「年度創意獎」、「長期贊助獎」、「藝文人才培育獎」、「企業貢獻獎」、「年度贊助獎」、「評審團特別獎」6個獎項，經評選結果計有14案獲獎，展現出利用多元支持及贊助形式呈現台灣藝文與企業、社會結合的多樣可能。

文化部表示，例如獲年度創意獎的「InOasis工業綠洲」，以藝術改造活化舊工廠倉庫為黑盒子劇場，讓工業區發展出截然不同的藝文風貌；同樣獲年度創意獎的「財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會」，結合社區長照與藝文，提供長者藝術創作課程，並展出其藝術作品；獲評審團特別獎的「2018年台中世界花卉博覽會共創『聽見花開的聲音』核心裝置藝術之11家企業」，結合了企業的技術力與藝術家的創意力，拉近了台灣大部分中小企業及製造業對於藝文參與和贊助支持的距離。

本屆常設獎獲獎者包含「金獎」36案、「銀獎」18案、「銅獎」59案及「獎牌」13案。文化部指出，本屆除將出資金額、贊助事蹟等皆納入設獎面向，為鼓勵個人贊助藝文，更將出資贊助門檻由原100萬元以上，調降為50萬元以上，感謝出資獎助文化藝術事業者對我國文化藝術事業發展之貢獻。

文化部將於11月19日下午2時在松山文創園區5號倉庫舉行頒獎典禮，希望透過文馨獎拋磚引玉，激發更多民間力量共同參與，提出更具創意的贊助方式。

文化部劇場
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