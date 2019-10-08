夏姿「百變荷花」 穿越時空之美

2019-10-08 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／台北報導



夏姿．陳 SHIATZY CHEN以2020早春系列大秀，揭開今年台北時裝周的主題秀序幕。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 台北時裝周今年邁入第二屆，以「NOWism現在主義」為主題，連結台灣時尚發展的過去、現在與未來，聚焦台灣在地文化的創意並與國際接軌，希望透過多樣化的設計活動展演，將台北打造成另一個亞洲代表性的時尚城市。而1978年誕生的夏姿．陳 SHIATZY CHEN，作為台灣最具代表性的時尚品牌，又有多年的巴黎時裝周參與經驗，自然不能缺席這場盛會，昨日就以2020早春系列大秀隆重揭開今年台北時裝周的主題秀序幕。

包括新科金鐘獎最佳男配角溫昇豪、偶像劇男星謝佳見、女星曾之喬、林映唯、王麗雅，以及創作才子陶喆等人都到場看秀，「人逢喜事精神爽」的溫昇豪，挑了一件粉紅色的外套搭配夏姿早春系列荷花主題的白色T恤，感覺很喜氣又休閒。以一身旗袍領洋裝現身的曾之喬對於能在台灣參加夏姿的秀則表示：「有圓夢的感覺，因為我以前在巴黎看過兩次夏姿的秀，一直很想穿旗袍式的衣服，這次終於穿到了。」

夏姿．陳2020春夏可以說是充分發揮中西融合之美，設計總監王陳彩霞女士率領設計團隊從國立歷史博物館典藏的經典文物—東方水墨畫家八大山人描繪的荷花、蜻蜓、花鳥發想創意，呼應本次「博物館靈感」突破時空的主題，並結合印象派大師莫內的睡蓮池意象，打造如夢似幻、穿梭古今風格的新裝。整體色調以白、藍、黑、灰為主，再以桃紅、粉紅點綴。荷花的形貌在棉、麻與烏干紗等布料上千變萬化，時而抽象時而具體，以刺繡、印花、渲染等方式，展現百變美感。王陳彩霞女士利用緹花細節呈現荷花池波光粼粼的感覺，金蔥、蕾絲元素與Art Nouveau新藝術式裝飾字體，也為細節增添看點。