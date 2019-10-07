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10月世界骨鬆日 各大通路安怡滿499元送100元

2019-10-07 19:51聯合新聞網 台北訊

長青族補鈣二大新觀念，第一、光補鈣還不夠，還要增加鈣吸收；第二、結合既有飲食，讓...
長青族補鈣二大新觀念，第一、光補鈣還不夠，還要增加鈣吸收；第二、結合既有飲食，讓補鈣更輕鬆。圖／安怡提供
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台灣成年人的鈣質攝取量在全球平均排名不但偏低，而且中斷補鈣情形嚴重！為提醒大家重視骨骼保健及鼓勵補鈣不中斷，成人高鈣奶粉知名品牌「安怡」和骨質保健領導權威「中華民國骨質疏鬆症學會」合作已邁入10年，每年舉辦骨骼健康衛教、骨密檢測等活動，至今已守護32萬個家庭保健骨骼的健康。

補鈣不中斷 每天兩杯安怡 滿足一天鈣質所需 骨骼更強健

根據品牌網路調查，多數人常會因為「達到每日鈣質建議攝取量標準有困難」或「忘記吃」而中斷補鈣。其實補鈣若能搭配既有飲食習慣，可以讓補鈣變得更輕鬆。每日飲用2杯安怡高鈣牛奶，即可補充1,000毫克的鈣質，還可以搭配五穀粉、燕麥一起沖泡，不但可以提升補鈣持續性，又可以滿足不同的飲食需求，是40歲以上補鈣首選！

安怡奶粉含有骨骼所需的營養，是加強走路、跑步、爬坡等行動力的優質選擇。安怡獨家的骨質營養群，含有兩倍優質鈣、維生素D3、蛋白質、鎂等豐富的骨骼營養素，讓民眾喝出強健骨骼！

力行補鈣不中斷 10/12打造健康力活動 限時優惠一起開跑

安怡今年將再度與中華民國骨質疏鬆症學會合作「安怡超敢動-打造健康行動力」活動，於10月12日早上11點到晚上6點，在華山1914文化創意產業園區舉辦，現場除了提供免費骨骼健康檢測，更有專業教練和營養師現場諮詢,以及安怡高鈣牛奶幫助民眾補充營養，邀請民眾共同以實際行動，力行補鈣「不中斷」，維持滿滿行動力！

配合每年10月20日世界骨鬆日，安怡10月份上旬開始在各大通路家樂福、大潤發、全聯福利中心皆有優惠活動，滿499元送100元折價券，活動將陸續開跑，請依店內公告為準。

鈣質骨質疏鬆品牌
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