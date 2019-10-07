親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

放生6千IS戰犯？美國背叛庫德人，同意土耳其進攻敘利亞

長榮集團大房鬧內鬨 「弟弟派」再吞敗仗

全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36聯合報 記者何雅玲／即時報導

全聯去年「家家購物節」創下單日8億業績紀錄，今年「家家購物節」將於雙十連假期間10/12~10/13登場，今年除了於活動期間持福利卡單日單筆購買每滿1,000元即送1,000福利點（單日/單卡贈點上限30,000點）的滿千元送千點，另外，使用PX Pay儲值金支付單筆滿400元還可享有3%等值福利點回饋，整體最高回饋可達13%。

全聯表示，為了讓全聯會員對回饋更有感，今年全聯家家購物節除了延長活動天數為兩天，更首度開放預購及多款3C家電加入促銷回饋行列，而不同於一般通路禮券、點數等回饋都有使用期限，全聯福利點可以永久使用，10/12~10/13預計可送出10億點福利點（價值1億元），兩天預計可創下15億業績，再刷新全聯紀錄。

商品特色方面，全聯2019「家家購物節」首度全面以生活家電下殺方式造勢，特別推出多款3C、生活家電、美妝保養、頭皮呵護等商品，同時，與旅行業者合作，推出國內旅遊住宿券及亞洲最大郵輪旅程等預購商品，讓全聯會員可用低於市場4折起的價格入手。像是SHARP Healsio水波爐26L市價29,900元，全聯預購價約市價7折價20,900元，加上最高13%回饋，不僅挑戰市場超低價，比飛去日本搬回台灣還便宜。

另外，活動期間特別推出5款限時點換購話題家電，如近期在婆婆媽媽間再度翻紅的氣炸鍋，全聯「Arlink第四代健康免油氣炸鍋AF-803(玫瑰金)」，只要扣1,000福利點加上2,490元就可以用36折的價格帶回市價6,990元的話題夯品(限量5,000件)，因可享回饋2,720福利點(等於272元/含滿百贈3福利點回饋)，等於實際僅花費2,215元。

另外，比知名團購網站還優惠的「日本Sengoku Aladdin千石阿拉丁四枚燒電烤箱(粉紅色)」，也只要500福利點就可用69折價5,490元換購（市價7,990／限量1,000件），同時享有6,620福利點回饋(等於662元//含滿百贈3福利點回饋)。

其他包括日本人氣品牌「IRIS Ohyama雙氣旋智能除蟎機IC-FAC2(台灣限定粉色款) 」、「日本IRIS Ohyama 極厚銅釜IH分離式電子鍋(經典紅) 」 、「日本IRIS Ohyama極細輕量無線氣旋吸塵器IC-SLDC4(紅色) 」，全都挑戰市場最低價，超值度破表，預計再掀起一股換購熱潮。

Arlink第四代健康免油氣炸鍋，市價6,990元，全聯家家購物節期間換購價10...
Arlink第四代健康免油氣炸鍋，市價6,990元，全聯家家購物節期間換購價1000福利點+2,490元（36折）。圖╱全聯提供
分享
日本IRIS Ohyama雙氣旋智能除蟎機IC-FAC2(台灣限定粉色款)，市價...
日本IRIS Ohyama雙氣旋智能除蟎機IC-FAC2(台灣限定粉色款)，市價5,990元，全聯家家購物節期間換購價500福利點+$2,790（47折）。圖╱全聯提供
分享
CatGenie貓潔易全自動沖洗貓廁所旗艦款，23,800，全聯家家購物節期間換...
CatGenie貓潔易全自動沖洗貓廁所旗艦款，23,800，全聯家家購物節期間換購價19,800元。圖╱全聯提供
分享
SHARP Healsio水波爐(26L)，市價29,900元，全聯家家購物節期...
SHARP Healsio水波爐(26L)，市價29,900元，全聯家家購物節期間限定促銷價20,900元。圖╱全聯提供
分享

氣炸鍋3C婆婆
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57

歡慶國慶！遠航推「僑胞卡」優惠 國內線最低55折起

2019-10-07 18:11

賈靜雯奪視后的秘密武器　擦上珊瑚色唇膏自帶女神氣勢

2019-10-07 19:34

大勢美妝、網美行頭必買！新光三越信義新天地周慶登場

2019-10-07 18:23

今年最後連假！西堤推18周年慶 10月壽星用餐8折起

2019-10-07 17:54

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

美威鮭魚新品干貝海鮮丸8折起

2019-10-07 17:37

宇舶表助攻！雷鬼音樂天王Nicky Jam新MV 創7,000萬次觀看紀錄

2019-10-07 17:34

雙十連假日韓賞楓去 電信漫遊方案限時降價優惠中

2019-10-07 17:16

袁艾菲帥戴SWATCH新表 中性、大表徑設計擄獲她的心

2019-10-07 17:11

天然果汁也會增加糖尿病風險 含糖飲宜少碰

2019-10-07 16:09

三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款登台 專屬設計激發運動魂

2019-10-07 15:14

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27

秋冬美妝 奢華登場

2019-10-07 14:19

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折

2019-10-06 16:55

高級珠寶品牌換代言人 形象年輕化又創造話題

2019-10-06 15:47

「粵」來「粵」美味

2019-10-06 13:20

以四季為題 《讀衣》藝術時尚跨界展11月登場

2019-10-06 12:18

當代館「少年當代」思台灣發展 賴翠霜舞「異鄉人」

2019-10-06 11:28

唐美雲、明華園兩大歌仔戲團 月夜、大河拚場

2019-10-06 11:27

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

【心情點滴】洪彩鑾／最佳女主角美照秀

2019-10-06 06:00

【人生劇場】小玲／香菇塔的秘密

2019-10-06 06:00

金鐘紅毯／張軒睿、劉以豪超帥 不約而同以綠色西裝殺出重圍

2019-10-05 23:14

和BOUCHERON來場巴黎奇幻冒險

2019-10-05 23:07

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

狂！知名飲料店「黑板塗鴉」超神 網跪：店員面試條件是繪畫專精？

2019-10-05 20:00

喪屍群起奔向你 六福村「鬼門開」 雙十連假門票優惠499

2019-10-05 18:09

憑此條碼飲品「買一送一」！丹堤國慶10月10日限定優惠

2019-10-05 18:00

補班日加碼！ Cold Stone中杯以上冰淇淋買一送一

2019-10-05 16:49

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23

國際女童日嘉女挺女童 助她們困境中看見希望

2019-10-05 14:53
看更多

熱門文章

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

非法醫材／7萬件非法鈦合金骨釘骨板 流入逾200家院所

2019-10-06 21:52

吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44

哈吉貝襲日機率高 恐成「超級颱風」

2019-10-07 00:25

一張圖看國慶連假天氣 晚間看煙火記得添衣防寒

2019-10-06 21:47

彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

不法醫材7萬件 骨釘骨板恐植體內

2019-10-06 23:56

非法醫材／骨釘骨板用在那裡？萬一我用到怎麼辦

2019-10-06 21:52

連坐都會累卻想運動…找這群人免費領你入門

2019-10-07 10:00

每日星座運勢／摩羯工作順利的一天　適宜外出洽談

2019-10-07 00:00

非法醫材／缺乏追蹤機制 患者恐成黑心醫材犧牲者

2019-10-06 21:52

守護用路人安全 77歲伯8年擦淨15萬面反光鏡

2019-10-07 13:22

心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39

劉克襄原名「劉資愧」 藏著56年祕辛

2019-10-06 20:06

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

同樣價格兩樣情 便當店這種點法超划算

2019-10-07 18:04

總是吃力不討好？這幾種人職場阻礙特別多

2019-10-07 13:45

植物醫師法 拚列優先法案

2019-10-07 00:25

【她們的世界】陳姵穎／范莊怡，以心畫出生命的翅膀

2019-10-07 06:00

健康名人堂／瓶瓶罐罐 不如飲食習慣

2019-10-07 00:36

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47

病歷未記錄醫材批號 怎追蹤？

2019-10-07 00:01

日本超萌天然紀念物 大型毬藻進駐北市動物園

2019-10-07 13:26

港人愛台灣！「定居」年增率突破20%大關

2019-10-07 12:10

全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

桃園燈會明年在老街溪 2公里塑造光雕美景

2019-10-07 10:33

Bosch推出洗碗機不淨則退 90天滿意保證活動

2019-10-07 12:54

綠色物流 電動三輪機車限重從80公斤增至200公斤

2019-10-07 18:12

改善食安、蟲害 農委會力推植物醫師法列優先法案

2019-10-06 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top