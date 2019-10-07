全聯雙十家家購物節 滿千送千點、超過50件家電團購價

2019-10-07 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



全聯去年「家家購物節」創下單日8億業績紀錄，今年「家家購物節」將於雙十連假期間10/12~10/13登場，今年除了於活動期間持福利卡單日單筆購買每滿1,000元即送1,000福利點（單日/單卡贈點上限30,000點）的滿千元送千點，另外，使用PX Pay儲值金支付單筆滿400元還可享有3%等值福利點回饋，整體最高回饋可達13%。

全聯表示，為了讓全聯會員對回饋更有感，今年全聯家家購物節除了延長活動天數為兩天，更首度開放預購及多款3C家電加入促銷回饋行列，而不同於一般通路禮券、點數等回饋都有使用期限，全聯福利點可以永久使用，10/12~10/13預計可送出10億點福利點（價值1億元），兩天預計可創下15億業績，再刷新全聯紀錄。

商品特色方面，全聯2019「家家購物節」首度全面以生活家電下殺方式造勢，特別推出多款3C、生活家電、美妝保養、頭皮呵護等商品，同時，與旅行業者合作，推出國內旅遊住宿券及亞洲最大郵輪旅程等預購商品，讓全聯會員可用低於市場4折起的價格入手。像是SHARP Healsio水波爐26L市價29,900元，全聯預購價約市價7折價20,900元，加上最高13%回饋，不僅挑戰市場超低價，比飛去日本搬回台灣還便宜。

另外，活動期間特別推出5款限時點換購話題家電，如近期在婆婆媽媽間再度翻紅的氣炸鍋，全聯「Arlink第四代健康免油氣炸鍋AF-803(玫瑰金)」，只要扣1,000福利點加上2,490元就可以用36折的價格帶回市價6,990元的話題夯品(限量5,000件)，因可享回饋2,720福利點(等於272元/含滿百贈3福利點回饋)，等於實際僅花費2,215元。

另外，比知名團購網站還優惠的「日本Sengoku Aladdin千石阿拉丁四枚燒電烤箱(粉紅色)」，也只要500福利點就可用69折價5,490元換購（市價7,990／限量1,000件），同時享有6,620福利點回饋(等於662元//含滿百贈3福利點回饋)。