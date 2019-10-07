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大勢美妝、網美行頭必買！新光三越信義新天地周慶登場

2019-10-07 18:23聯合報 記者黃仕揚／即時報導

百貨周年慶促銷戰火升溫！新光三越日前由台北南西等6店率先登場，並開出紅盤後，台北信義新天地將於10月17日接棒上陣，今年除祭出可跨館累計的滿千送百，還有超過500萬組的美妝特惠組、大勢唇膏及網美必備單品等，另有日本商品展及吸客力超強的話題美食進駐，準備搶攻這波年度最大的消費買氣。

新光三越今年周年慶首波遇上周六補班日，雖然少了一天假日業績，但整體表現不差，其中，精品及家用家電等業種買氣佳。緊接著新光三越台北信義新天地即將開打，業者首度推出可「四館共同累計」的滿千送百，10月17日到10月30日全館滿5,000元送500元、化妝品滿2,000元送200元、名品單櫃/大家電區/法雅客＋[i]Store滿1萬送500元，此外，首7日貴賓卡/APP會員獨享名品單櫃/大家電區/法雅客＋[i]Store滿1萬送1,000元。

新光三越台北信義新天地也準備眾多夯品及超殺優惠，像是人氣必買的美妝部分，有下殺4折的「資生堂國際櫃紅妍肌活組」，價值8,036元、特價只要3,240元，另有多組買2送2明星組；此外，秋冬唇膏熱潮持續發燒，百貨也推出「7大必收斷貨王」，包含金鐘獎最佳女主角賈靜雯電暈紅毯的仙女唇膏「DIOR超惹火絲絨唇露」等。

此外，看好各式怪美風格搶占社群版面，百貨也網羅萬件IT包下殺折扣，像PUMA SG系列聯名腰包，原價價1,680元、特價1,176元；而潮流網紅人腳一雙的復古老爹鞋，更是集合超過百款超夯新品，搭配新光三越會員點數可享8折以上的獨家優惠。

另外，周年慶期間，也有多款3C機皇獨家亮相，像是全台獨賣的SAMSUNG 8K 98吋電視、智能操控懶人家電及清淨家電等，而作為信義區唯一的專業兒童買場，也將有四大新款推車初登場。

而為迎接這年度最大的購物盛事，業者也透過櫃位改裝及引進話題美食，希望帶動來客數，像是日前剛開幕的「A8館1樓美麗旗艦店」打造超大型美妝聖地，導入全台首發花意空間與頂級保養霸主赫蓮娜Helena Rubinstein；而A4館B1樓將有「食尚新生活」專區，網羅10大百貨首發、3大信義獨家，包含全台首發和牛霸主樂軒最新力作「樂軒PREMIUM」和牛精肉舖獨家登場，打造結合「產地X食材X廚房X餐桌」的新形態美食選物空間。

周年慶期間，還有超過150家期間限定話題快閃店，像是A9館全新形象的「CAFE!N硬咖啡」、A11館超人氣原創服飾選物店「B:MING by BEAMS」及A8館則有高雄大人氣「猜心泡芙」等；每年周年慶都人氣滿檔的日本商品展，也將於10月25日正式開跑，有將近40家獨家初登場、超過50位日本職人來台實演，話題店家好比仙台麵屋政宗、甲子園炸雞、北海道網走番屋等必吃神級料裡通通吃的到！

和牛霸主樂軒最新力作「樂軒PREMIUM」和牛精肉舖獨家登場。圖／新光三越提供
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