今年最後連假！西堤推18周年慶 10月壽星用餐8折起

2019-10-07 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



國慶日連續假期即將到來，這也是今年的最後一個連假，不如和三五好友或家人一起來吃大餐，王品牛排推出點牛排套餐送干貝與海大蝦；西堤牛排迎接18歲生日，祭出10月壽星享套餐8折起。

迎接18歲生日，西堤牛排推出3道主餐，包含鐵板盛裝的10盎司超大份量肩胛菲力牛排，重達250公克的肉肉控鐵板牛排，以及使用牛小排雙層肉手工現打而成的極厚熔岩起司牛肉堡。其中，極厚熔岩起司牛肉堡每天僅限量10份，數量有限。

為了慶祝18歲生日，西堤牛排推出優惠活動，加入入西堤官網會員出示電子優惠券及身分證件，可獨享壽星套餐8折優惠。另不是10月壽星也可以享有優惠，平日出示專屬優惠券，消費3客套餐就享有套餐85折，但該項優惠假日及國慶連假不適用。

王品牛排則是推出「紅色系餐點」，像是酥烤牛小排，無花果烏魚子生火腿等。同時，即日起到10月31日間，到官網領取活動優惠券，每份套餐送價值近500元的干貝及海大蝦一份。