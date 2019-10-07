超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ／即時報導



芋泥控這篇必看！喜歡吃芋泥就「一整盒」直接拿起來，用湯匙大口挖著吃！ IG熱傳芋泥控必嘗「手工真心芋泥盒裝」。圖／IG @sasa_finger_licking、夏爾沫 提供 分享 facebook 芋泥控可用湯匙挖著芋泥享用超過癮。圖／IG @sasa_finger_licking、夏爾沫 提供 分享 facebook

IG上常有許多芋頭控們分享許多美味的芋泥冰品或甜點，其中這家高雄「夏爾沫茶飲店」，一直都被網友喜愛的是必嘗的綿密芋頭牛奶，近日IG芋泥控瘋傳了一款超狂的甜點「手工真心芋泥盒裝」，就是來自夏爾沫老闆每日親自手製，可以單吃、製冰飲、拿來夾肉鬆、做甜點、夾麵包，IG強大的美食部落客們也用這款芋泥盒分享了許多創意吃法，發揮手製芋泥優點，怎麼搭配都順口。 IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @ryan.food、夏爾沫 提供 分享 facebook IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @ryan.food、夏爾沫 提供 分享 facebook IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @sasa_finger_licking、夏爾沫 提供 分享 facebook 高雄夏爾沫茶飲店以有紮實飽足口感的鮮奶飲品著名。圖／夏爾沫 提供 分享 facebook

店家每日精選芋頭手工熬煮製作的芋泥，一開盒就有滿滿芋香，用湯匙挖起來會直挺挺的黏在湯匙上，慢慢像吃冰淇淋一樣舔拭入口，因為芋泥做得很濃厚，女生吃一個湯匙大小的量，就有吃到甜點的療癒感。售價只要100多元的小盒裝，因為裝得很紮實，大約夠3~4人一起分食，如果買的是大盒裝會吃得更過癮，難怪不少IG芋頭控吃過就愛上，不用多加什麼配料也可以，就這樣直接大口挖來吃，獨享最滿足。 IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @ryan.food、夏爾沫 提供 分享 facebook IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @ryan.food、夏爾沫 提供 分享 facebook IG部落客以盒裝芋泥做出各種創意點心。圖／IG @sasa_finger_licking、夏爾沫 提供 分享 facebook

由於店家選用新鮮芋頭，每天純手工製作，削皮、攪拌、燉煮芋泥、分裝入盒等繁複程序，每日產量相當有限，耗費好幾個小時才能完成商品，因此今日份量賣完只能明日請早，訂購後則需依照時間出貨。更詳細的營業資訊可上店家粉絲團查詢。

哪裡吃

夏爾沫茶飲店

高雄市前鎮區瑞誠街128號

手工真心芋泥盒裝

到店：小140 大250、網路：小154 大275（宅配另計）

售價僅供參考請以店家實際公佈為準