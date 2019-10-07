宇舶表助攻！雷鬼音樂天王Nicky Jam新MV 創7,000萬次觀看紀錄

2019-10-07 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



雷鬼音樂天王同時也是宇舶表（HUBLOT）品牌大使的Nicky Jam在最新的單曲MV中，搭配了Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，向心儀對象真情告白，獲得美人心。而這一支MV的觀看數也不斷的上升中，目前來到7,000萬次，成功進入2019 拉丁歌曲熱銷排行。

Nicky Jam和Sech合作的單曲「Atrévete」MV中，化身餐廳打工人員，頻頻與金髮正妹眉目傳情，勇敢追愛，最終還獲得共進浪漫燭光晚餐的機會。然而，眼尖的表迷不難發現，雖然Nicky Jam是扮演打工仔，但手上卻是配戴了全球限量100只的Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，這也是HUBLOT以其為靈感而打造的表款。融合Nicky Jam個人特色，為複雜機芯，增添熱情洋溢的奢華拉丁風，表盤12點位置展示Nicky Jam的姓名縮寫「NJ 」標誌，他的手寫簽名則印在錶背的透明藍寶石水晶鏡面上。