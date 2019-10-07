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宇舶表助攻！雷鬼音樂天王Nicky Jam新MV 創7,000萬次觀看紀錄

2019-10-07 17:34聯合報 記者曾智緯／即時報導

雷鬼音樂天王同時也是宇舶表（HUBLOT）品牌大使的Nicky Jam在最新的單曲MV中，搭配了Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，向心儀對象真情告白，獲得美人心。而這一支MV的觀看數也不斷的上升中，目前來到7,000萬次，成功進入2019 拉丁歌曲熱銷排行。

Nicky Jam和Sech合作的單曲「Atrévete」MV中，化身餐廳打工人員，頻頻與金髮正妹眉目傳情，勇敢追愛，最終還獲得共進浪漫燭光晚餐的機會。然而，眼尖的表迷不難發現，雖然Nicky Jam是扮演打工仔，但手上卻是配戴了全球限量100只的Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，這也是HUBLOT以其為靈感而打造的表款。融合Nicky Jam個人特色，為複雜機芯，增添熱情洋溢的奢華拉丁風，表盤12點位置展示Nicky Jam的姓名縮寫「NJ 」標誌，他的手寫簽名則印在錶背的透明藍寶石水晶鏡面上。

不僅如此，Nicky Jam私下也常配戴HUBLOT的表款當作搭配重點，不同於MV中的款式，則是偏愛Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金鑽表，其特色就是在拋光緞面18K皇金的表殼上鑲有重達16.9克拉，307顆梯形鑽石的裝飾。表帶也同樣刻意渲染成紅、黃的設計，還備有皇金彩寶腕表的款式，裝飾了猶如彩虹般配色的寶石，讓人過目難忘。

雷鬼音樂天王Nicky Jam私下的愛表則是Big Bang MECA-10 N...
雷鬼音樂天王Nicky Jam私下的愛表則是Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金鑽表，約1,144萬5,000元。圖／摘自instagram
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宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金鑽表，18K皇金表殼...
宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金鑽表，18K皇金表殼，鑲嵌307顆梯形鑽石，約1,144萬5,000元。圖／HUBLOT提供
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雷鬼音樂天王Nicky Jam在新單曲「Atrévete」MV中，配戴了Big ...
雷鬼音樂天王Nicky Jam在新單曲「Atrévete」MV中，配戴了Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，約74萬9,000元。圖／摘自Youtube
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雷鬼音樂天王Nicky Jam在新單曲「Atrévete」MV中，配戴了Big ...
雷鬼音樂天王Nicky Jam在新單曲「Atrévete」MV中，配戴了Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，約74萬9,000元。圖／摘自Youtube
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宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金彩寶腕表，18K皇金...
宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam皇金彩寶腕表，18K皇金表殼，限量30只，約225萬3,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，微噴砂緞面黑陶...
宇舶Big Bang MECA-10 Nicky Jam陶瓷腕表，微噴砂緞面黑陶瓷表殼，限量100只，約74萬9,000元。圖／HUBLOT提供
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