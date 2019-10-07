雙十連假日韓賞楓去 電信漫遊方案限時降價優惠中

2019-10-07 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



長達4天的雙十連假即將到來，時序也剛好進入日、韓兩國楓葉季，肯定有許多人已經安排好了亞洲小旅行，各家電信也紛紛推出限定優惠方案，讓大家出國遊玩省荷包又不斷網。

台灣大哥大推出日韓原號漫遊限時特案，即日起至10月31日前，漫遊上網輕量型15日2GB只要249元，限定台灣大哥大官網及台灣大客服App申辦，最晚可預約11月30日開通，換算下來，平均一天僅17元。因應日本10月起消費稅從8%調漲到10%，台灣大「日本預付卡漫遊通」逆勢降價200元，上網吃到飽5天399元（原價599元）、6天499元（原價699元），方案也超佛心。

遠傳也針對國人最愛出遊的日本，推出「日本漫遊旅遊包」服務，提供結合日本3日原號漫遊上網、單趟機場接送服務以及寵物旅館優惠的三合一超值優惠包，費用只要1,399元，二人同行出發，各買一個日本漫遊包，出國、返台都可享有舒適的機場接送。出國期間毛小孩還可入住指定寵物旅館享9折優惠。即日起至全台遠傳門市申辦或手機直撥客服專線123就能完成申辦。

台灣之星看好連假出國賞楓需求，提供三種出國上網優惠，包含Wi-Fi分享器、原號及航空漫遊。凡於11月30日前完成預約，申請Wi-Fi分享器「日本機」或「韓國機」，日租天天省200元，每日只要88元；「中國機」或「亞洲機」每日也只要188元，就能在國外與旅伴一起共享上網吃到飽。而台灣之星T-Club禮程紫星、金星、鑽星VIP，選擇原號漫遊或航空漫遊上網服務，另可享天天折100元優惠，每日只要288元，連搭飛機也可隨時上網。