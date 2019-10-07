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袁艾菲帥戴SWATCH新表 中性、大表徑設計擄獲她的心

2019-10-07 17:11聯合報 記者曾智緯／即時報導

SWATCH在去年首度推出金屬款的Skin Irony超薄腕表，成為品牌最暢銷的設計之一，今年則迎合市場的需求將表徑加大，提供了42毫米及38毫米的選擇，還找來人妻女星袁艾菲演繹新表款俐落且率性的風格。

仍處於新婚階段的袁艾菲表示「我本來就喜歡中性、大表面的設計」，因為容易辨時，對工作忙碌的她來說，非常實用，而且「深得我心」。袁艾菲還提到她與老公（老魚）向來都不是會穿情侶裝的人，所以有打算幫老魚挑選同款不同色的表款當對表，還笑說「我覺得他戴玫瑰金配色很適合」，但軍綠色的表帶也很不錯。而在活動的前一晚，袁艾菲在個人的臉書上傳了與老魚的默契問答影片，其中一題是對目前婚姻打分數，由於她跟老公的分數有很大的落差。袁艾菲還透露「老魚有點生氣，還給了我白眼」，但她覺得自己像是脾氣大、愛遲到等問題，所以「我個人還有很大的進步空間」，才將分數打低了。

袁艾菲以俐落的西裝外套搭配短裙的造型，並配戴了Skin Irony系列表款，凸顯了女性魅力，這一款腕表，在今年延續了俐落簡約的風格，首度呈現42毫米的表款。不同於原有的設計，採用了磨砂或拋光的不鏽鋼當作表殼，表盤的配置也是使用數字時標搭配秋冬的流行色，如黑、深藍及軍綠色。既有的38毫米表款，也提供新色表帶選擇，包括了酒紅、瀝青灰、復古棕色等，讓配戴者能針對不同的場合來做搭配。

SKIN Irony系列質感銀超薄腕表，不鏽鋼表殼，42毫米表徑，5,350元。...
SKIN Irony系列質感銀超薄腕表，不鏽鋼表殼，42毫米表徑，5,350元。圖／SWATCH提供
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SKIN Irony系列瀝青灰超薄腕表，不鏽鋼表殼，38毫米表徑，4,750元。...
SKIN Irony系列瀝青灰超薄腕表，不鏽鋼表殼，38毫米表徑，4,750元。圖／SWATCH提供
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SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、表鍊，38毫米表...
SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、表鍊，38毫米表徑，6,300元。圖／SWATCH提供
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女星袁艾菲演繹SWATCH SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，6,300元...
女星袁艾菲演繹SWATCH SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，6,300元。記者蘇健忠／攝影
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女星袁艾菲演繹SWATCH SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，6,300元...
女星袁艾菲演繹SWATCH SKIN Irony系列典雅金超薄腕表，6,300元。記者蘇健忠／攝影
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SKIN Irony系列海軍藍超薄腕表，不鏽鋼表殼，42毫米表徑，5,350元。...
SKIN Irony系列海軍藍超薄腕表，不鏽鋼表殼，42毫米表徑，5,350元。圖／SWATCH提供
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