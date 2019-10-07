袁艾菲帥戴SWATCH新表 中性、大表徑設計擄獲她的心

2019-10-07 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／即時報導



SWATCH在去年首度推出金屬款的Skin Irony超薄腕表，成為品牌最暢銷的設計之一，今年則迎合市場的需求將表徑加大，提供了42毫米及38毫米的選擇，還找來人妻女星袁艾菲演繹新表款俐落且率性的風格。

仍處於新婚階段的袁艾菲表示「我本來就喜歡中性、大表面的設計」，因為容易辨時，對工作忙碌的她來說，非常實用，而且「深得我心」。袁艾菲還提到她與老公（老魚）向來都不是會穿情侶裝的人，所以有打算幫老魚挑選同款不同色的表款當對表，還笑說「我覺得他戴玫瑰金配色很適合」，但軍綠色的表帶也很不錯。而在活動的前一晚，袁艾菲在個人的臉書上傳了與老魚的默契問答影片，其中一題是對目前婚姻打分數，由於她跟老公的分數有很大的落差。袁艾菲還透露「老魚有點生氣，還給了我白眼」，但她覺得自己像是脾氣大、愛遲到等問題，所以「我個人還有很大的進步空間」，才將分數打低了。