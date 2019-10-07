天然果汁也會增加糖尿病風險 含糖飲宜少碰

2019-10-07 16:09 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



最新研究發現，就算是天然果汁也會增加糖尿病風險！含糖飲料長期以來就被認為是罹患糖尿病的一大危險因子，但最近的一份研究顯示，除了人工的飲料如氣泡飲和含糖茶類會增加罹患糖尿病的機率外，天然的含糖飲料如果汁也會增加風險。科學家建議還是水或無糖的茶與咖啡替代為妙。

天然含糖飲料有風險？

根據《印度快報》報導，一組由哈佛公共衛生學院和上海復旦大學共同組成的研究團隊在研究三份1990年代紀錄到2010年代初期的資料後發現，任何含有糖份的飲料，包含天然果汁或是人工加糖的飲料，都會增加罹患糖尿病的風險。

研究團隊請被調查者填寫問卷，詳實紀錄自己平常攝取特定食物與飲料的習慣。資料蒐集完成後，該團隊透過資料分析就得以了解這些受試者攝取含糖飲料的習慣，並從量的變動上找出他們攝取含糖飲料的模式，評估這對罹患糖尿病的風險。

無糖茶飲是最佳解

《每日醫學新聞》指出，研究團隊發現，一個人若平均在4年內每日多攝取120毫升的含糖飲料，就會在接下來的4年內，罹患糖尿病的機率就會增加16%。但若是攝取人工甜味劑的飲料如無糖可樂，機率就會變成18%。

研究團隊建議，若要降低罹患糖尿病的機率，大家應該要避免攝取任何形式的含糖飲料。對於已經習慣攝取飲料的民眾，研究團隊則建議可以改喝不含糖的飲料如無糖茶飲或是咖啡。他們的研究顯示，將每日攝取的含糖飲料替換為不含糖飲料，就能將罹患糖尿病的機率降低2-10%。

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