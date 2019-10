全台最大日本手作市集《Creema Craft Party 2019 in台灣》

2019-10-08



《Creema Craft Party 2019 in台灣》攜手150日本創作人12月快閃華山

來自日本--亞洲最大的手作設計購物平台Creema,今年12月將與聯合數位文創攜手合作,破紀錄力邀150位來自日本、54位來自台港的優質品牌創作人,自12月6日至8日於華山文創園區舉辦《Creema Craft Party 2019 in 台灣》手作市集,將帶來今年冬天最強手作祭典,預售票150元於今日中午開賣,主辦單位更特別推出350元的Life in Bag限量絹印套票,絕對是熱愛手感溫度的手作迷不能錯過的市集盛典。購票資訊>> https://pse.is/KZTMW

非逛不可!全台最大日本手作市集 150攤日本創作品牌好好逛

主辦單位為打造全台最大日本手作市集,自Creema旗下15萬名優質創作人中精選超過200個品牌,更破記錄力邀150攤來自日本的創作人,將帶來超過萬件精緻飾品、個性皮件、可愛小物、生活雜貨等琳瑯滿目的創意手作品,就是要讓台灣的粉絲們在現場尖叫卡哇依。

必看點!「令和」主題夢幻逸品,買限定趁現在!

今年適逢日本新年號「令和」元年,主辦單位創新推出「令和主題限定商品」特別企劃,由參展創作人以「令和」元年為主題發揮創作,展現令和所蘊含的「文化在人們的美麗心靈相互靠近之際,得以誕生與滋長」內在意涵,每位創作人提供1件限定商品,僅在主題限定商品專區獨賣,喜愛珍藏限定品的你,絕對不能錯過搶購獨一無二的主題商品。

手作工坊現場實作 自己動手樂趣多

在日新月異的科技時代,大多物品透過機器就能製成,這也讓手作更具溫度且珍貴,吸引人的主因就在於親手完成一件作品是極具溫暖的事,製作過程更是樂趣多多,每件完成品都是專屬自己獨一無二、意義非凡的作品。今年的《Creema Craft Party 2019 in 台灣》特別邀請《手捏花(つまみ細工)飾品》、《敲字體驗/皮件DIY》、《浮游花(植物標本)&圓珠筆製作》、《袖珍模型奶油水果麵包胸針》、《施華洛世奇&棉珍珠飾品製作(耳環/夾式耳環/戒指)》等多位創作人,將現場面對面教學,引導大家親手完成專屬自己的作品,讓創作變得好容易。

台灣知名創作人跨界手作玩新意

.展場限定!《黃色書刊》限量似顏繪

擁有36萬粉絲的台灣超人氣插畫家《黃色書刊》,將於活動期間的首2日在活動現場進行限量專屬似顏繪,還能當場製作成徽章,讓你每天都能把專屬自己的徽章隨身帶著走。

活動首日(12/6)更特別邀請唱作歌手《光良》蒞臨現場參加《黃色書刊》似顏繪活動,粉絲只要在活動現場完成指定任務就有機會抽到《光良》x《黃色書刊》專屬徽章。

.Life in Bag絹印專屬個性帆布包 熱門圖樣印著走!

台灣知名創作人貓小姐、黃色書刊、二搞、Nio以《What's in your bag?》為主題,為本次活動特別企畫Life in Bag絹印專屬個性帆布包,繪製創作人包包中常出現的日常物件,讓購買套票的民眾可在活動現場,挑選喜愛的圖像,再以絹印方式印在專屬帆布包上,創造出屬於自己風格Life in Bag;Life in Bag 絹印套票每日限量1,000組,快揪好友一起來做出專屬自己的個性帆布包吧!

【活動資訊】

日期:2019年12月6日(五)至2019年12月8日(日)

時間:12月6日(五) 11:00~ 20:00(19:00停止入場)

12月7日(六)12月8日(日) 11:00~ 19:00(18:00停止入場)

地點:華山文化創意產業園區 東2四連棟(ABCD館)

主辦單位:聯合數位文創、Creema

協辦媒體:妞新聞、瘋設計

