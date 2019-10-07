親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

她買小套房「夫妻吵架可住」 多年空屋網友勸不要賣

三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款登台 專屬設計激發運動魂

2019-10-07 15:14聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

Galaxy Watch Active2，建議售價9500元起。圖／台灣三星電子...
Galaxy Watch Active2，建議售價9500元起。圖／台灣三星電子提供
分享

不管是想要隨手掌握各種生活資訊與提醒，還是工作之餘仍不忘運動維持最佳身心靈狀態，智慧手表逐漸成為維繫工作及健康的最佳夥伴。台灣三星宣布新一代Galaxy Watch Active2將於10月13日起正式開賣，受到運動愛好者熱烈矚目的Under Armour聯名款也將同步登場。

Galaxy Watch Active2採用曲面Super AMOLED螢幕，擁有全新進化版觸控表圈搭配沉浸式邊框，數位化的表圈設計讓螢幕視野極大化。提供消費者高達39種的運動模式，其中7種並可自動偵測啟用、內建跑步訓練指導、健身器材同步，還能在心跳過高或過低時跳出警示；另外，也將在2020年第一季透過軟體更新支援「跌倒偵測」功能。在智慧串聯上，還可與Galaxy智慧型手機搭配變身相機控制器、Spotify自動登錄、檢視社群甚至是即時翻譯。

Galaxy Watch Active2提供44mm及40mm兩種尺寸，以及鋁製、不鏽鋼兩種表身材質，除了原本搭配的FKM材質彈性表帶、皮革表帶，還有多款時尚表帶可選購替換。全新「我的風格」表面功能，還可從相片擷取色彩製作抽象表面，讓使用者依照每天服裝風格來搭配。而Under Armour聯名款除了獨有的Under Armour設計運動表帶以及客製化表面，還有捷徑快速進入專屬MapMyRun App輕鬆達成訓練計劃；若是穿上Under Armour HOVR高機能智能晶片跑鞋，更能與手表串聯，提供最精準的步頻、步幅、配速與即時教練指導資訊。

歡慶上市，凡於11月30日前購買Galaxy Watch Active2，隨貨附贈無線閃充充電板（建議售價1990元）以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券；另有指定表帶8折優惠。

Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，將與一...
Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，將與一般版同步10月13日開賣。圖／台灣三星電子提供
分享

Galaxy Watch Active2提供44mm及40mm兩種尺寸，以及鋁製...
Galaxy Watch Active2提供44mm及40mm兩種尺寸，以及鋁製、不鏽鋼兩種表身材質可供選擇。圖／台灣三星電子提供
分享

Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，可與U...
Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，可與Under Armour所有HOVR高機能智能晶片跑鞋無縫串聯。圖／台灣三星電子提供
分享

【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57

彼特兔躍上LeSportsac包款 超可愛療癒系列開賣啦

2019-10-07 14:55

萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27

秋冬美妝 奢華登場

2019-10-07 14:19

旅行充滿食趣！「全家」推一店一特色美饌饗客

2019-10-07 12:50

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折

2019-10-06 16:55

高級珠寶品牌換代言人 形象年輕化又創造話題

2019-10-06 15:47

「粵」來「粵」美味

2019-10-06 13:20

以四季為題 《讀衣》藝術時尚跨界展11月登場

2019-10-06 12:18

當代館「少年當代」思台灣發展 賴翠霜舞「異鄉人」

2019-10-06 11:28

唐美雲、明華園兩大歌仔戲團 月夜、大河拚場

2019-10-06 11:27

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

【心情點滴】洪彩鑾／最佳女主角美照秀

2019-10-06 06:00

【人生劇場】小玲／香菇塔的秘密

2019-10-06 06:00

金鐘紅毯／張軒睿、劉以豪超帥 不約而同以綠色西裝殺出重圍

2019-10-05 23:14

和BOUCHERON來場巴黎奇幻冒險

2019-10-05 23:07

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

狂！知名飲料店「黑板塗鴉」超神 網跪：店員面試條件是繪畫專精？

2019-10-05 20:00

喪屍群起奔向你 六福村「鬼門開」 雙十連假門票優惠499

2019-10-05 18:09

憑此條碼飲品「買一送一」！丹堤國慶10月10日限定優惠

2019-10-05 18:00

補班日加碼！ Cold Stone中杯以上冰淇淋買一送一

2019-10-05 16:49

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23

國際女童日嘉女挺女童 助她們困境中看見希望

2019-10-05 14:53

好市多「黑色購物節」爆買時間曝光 延長7天全球最長

2019-10-05 14:42

誰說鍋子只能擺爐上？美美上菜更有食慾

2019-10-05 13:50

旅美藝術家蔡爾平 捐物義賣助待用課程

2019-10-05 13:17

免找代購！比手搖飲還輕的Panasonic迷你除塵神器台灣買配件更多

2019-10-05 12:39

全新日本系列立體紙雕便條紙 台灣首發！

2019-10-05 11:46

U值媒／鼎泰豐，價格高貴，真值得品嚐嗎？

2019-10-05 11:38

科技跨界時尚 Windows 10攜手Daniel Wong創意玩美

2019-10-05 11:11

速食族有福了！ 悠遊卡現金回饋率近10% 限量7.5萬份

2019-10-05 10:56

10月愛吃肉！錵鐵板燒「滿5千送1千」、大初「11道菜雙人套餐」3200元

2019-10-05 00:11

環保救地球 時裝秀場拚減碳

2019-10-04 23:39

吃和牛打8折！「樂軒」3間店玩集點　吃越多間「打折打越多」

2019-10-04 23:36
看更多

熱門文章

林志玲超正回眸 土耳其藍菱格紋包好搶鏡

2019-10-06 20:45

非法醫材／7萬件非法鈦合金骨釘骨板 流入逾200家院所

2019-10-06 21:52

國慶連假避走西濱地雷路段 公路總局建議提早改道

2019-10-06 20:01

從頭髮也能看出個性？濃密髮有智慧、微禿頭超勤奮

2019-10-06 18:19

吳德榮：連假最後一天 入秋第一波明顯冷空氣南下

2019-10-07 07:44

哈吉貝襲日機率高 恐成「超級颱風」

2019-10-07 00:25

一張圖看國慶連假天氣 晚間看煙火記得添衣防寒

2019-10-06 21:47

彭啟明：哈吉貝可能增為強颱 周末撲日本

2019-10-07 07:56

唐綺陽星座運勢週報：天蠍工作被盯上 處女小心被八卦

2019-10-07 07:00

不法醫材7萬件 骨釘骨板恐植體內

2019-10-06 23:56

「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折

2019-10-06 16:55

連坐都會累卻想運動…找這群人免費領你入門

2019-10-07 10:00

非法醫材／骨釘骨板用在那裡？萬一我用到怎麼辦

2019-10-06 21:52

每日星座運勢／摩羯工作順利的一天　適宜外出洽談

2019-10-07 00:00

失智症八大初期症狀 快看看你有幾個？

2019-10-06 19:31

年輕人腹瀉超過三個月 可能是自體免疫疾病

2019-10-06 19:42

非法醫材／缺乏追蹤機制 患者恐成黑心醫材犧牲者

2019-10-06 21:52

影／小黑熊鑽車內反鎖 竟懂狂按喇叭找救兵

2019-10-06 17:52

年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救

2019-10-06 16:33

劉克襄原名「劉資愧」 藏著56年祕辛

2019-10-06 20:06

心肌梗塞時大力咳能救命？ 醫師：不如快呼救趕緊就醫

2019-10-07 09:39

欣賞國慶焰火來這裡 高雄大樹舊鐵橋濕地公園準備好了

2019-10-06 18:36

登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例

2019-10-06 16:26

5大象捨身救幼象摔死？ 動物園：象群關係很緊密

2019-10-06 15:32

國慶出遊小心！合歡山恐爆車流 警加強疏導取締

2019-10-06 17:49

繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55

高達75%是亞健康患者 醫師建議4原則邁向身心健康

2019-10-07 11:21

「 好丘」新品「溫沙拉貝果堡」新口味 一口咬進健康美味

2019-10-06 17:18

影／捨身救小象！5象跳「地獄崖瀑布」全喪命

2019-10-06 17:59

植物醫師法 拚列優先法案

2019-10-07 00:25

健康名人堂／瓶瓶罐罐 不如飲食習慣

2019-10-07 00:36

華航攜手通訊業者 飛美加歐洲送全球上網卡

2019-10-06 16:54

影／7.4萬支非法骨釘流市面 食藥署：回收最高罰200萬

2019-10-07 12:04

醫師提醒：補鈣若有中斷 等於功虧一簣

2019-10-07 13:02

一個人的旅遊夯 台旅客單人出遊成長6成

2019-10-07 13:30

柿子挑選大學問 萼片完整、果色均勻且橙紅最好吃

2019-10-07 14:39

守護失智 專家：照顧者應先顧好自己身心

2019-10-06 16:26

病歷未記錄醫材批號 怎追蹤？

2019-10-07 00:01

啪一聲！男子玩360度遊樂設施頸椎盤突出就醫

2019-10-07 10:47

【她們的世界】陳姵穎／范莊怡，以心畫出生命的翅膀

2019-10-07 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top