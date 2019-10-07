三星Galaxy Watch Active2 UA聯名款登台 專屬設計激發運動魂

2019-10-07 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



Galaxy Watch Active2，建議售價9500元起。圖／台灣三星電子提供 分享 facebook

不管是想要隨手掌握各種生活資訊與提醒，還是工作之餘仍不忘運動維持最佳身心靈狀態，智慧手表逐漸成為維繫工作及健康的最佳夥伴。台灣三星宣布新一代Galaxy Watch Active2將於10月13日起正式開賣，受到運動愛好者熱烈矚目的Under Armour聯名款也將同步登場。

Galaxy Watch Active2採用曲面Super AMOLED螢幕，擁有全新進化版觸控表圈搭配沉浸式邊框，數位化的表圈設計讓螢幕視野極大化。提供消費者高達39種的運動模式，其中7種並可自動偵測啟用、內建跑步訓練指導、健身器材同步，還能在心跳過高或過低時跳出警示；另外，也將在2020年第一季透過軟體更新支援「跌倒偵測」功能。在智慧串聯上，還可與Galaxy智慧型手機搭配變身相機控制器、Spotify自動登錄、檢視社群甚至是即時翻譯。

Galaxy Watch Active2提供44mm及40mm兩種尺寸，以及鋁製、不鏽鋼兩種表身材質，除了原本搭配的FKM材質彈性表帶、皮革表帶，還有多款時尚表帶可選購替換。全新「我的風格」表面功能，還可從相片擷取色彩製作抽象表面，讓使用者依照每天服裝風格來搭配。而Under Armour聯名款除了獨有的Under Armour設計運動表帶以及客製化表面，還有捷徑快速進入專屬MapMyRun App輕鬆達成訓練計劃；若是穿上Under Armour HOVR高機能智能晶片跑鞋，更能與手表串聯，提供最精準的步頻、步幅、配速與即時教練指導資訊。

歡慶上市，凡於11月30日前購買Galaxy Watch Active2，隨貨附贈無線閃充充電板（建議售價1990元）以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券；另有指定表帶8折優惠。

Galaxy Watch Active2 Under Armour聯名款，將與一般版同步10月13日開賣。圖／台灣三星電子提供 分享 facebook

Galaxy Watch Active2提供44mm及40mm兩種尺寸，以及鋁製、不鏽鋼兩種表身材質可供選擇。圖／台灣三星電子提供 分享 facebook