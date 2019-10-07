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萬聖節限定！蜘蛛甜甜圈、南瓜巧克力盒搗蛋登場

2019-10-07 14:27聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

一年一度的萬聖節即將到來！今年想好用什麼造型搞怪了嗎？各家業者也陸續推出萬聖造型的應景商品，GODIVA打造三款2019萬聖節限定巧克力禮盒；Krispy Kreme推出四款萬聖甜甜圈，可愛造型讓人捨不得吃掉；亞尼克期間限定款「奇幻萬聖點心杯」，精美造型杯每款都想蒐藏。

GODIVA萬聖節限定巧克力禮盒包括「巧克力小貓形禮盒」、「巧克力南瓜形禮盒」以及「松露巧克力禮盒」，俏皮的南瓜和小鬼，融入黑貓和蝙蝠的剪影，搭配G Cube 松露黑巧克力等口味，不論是要與朋友舉辦派對，還是跟著孩子上街Trick or Treat都洋溢童趣喜悅。即日起至10/31，單筆消費滿1500元 (含任一萬聖節巧克力禮盒)可獲贈 GODIVA 限量搗蛋糖果袋乙個。

Krispy Kreme今年用更可愛、搞怪的造型推出四款萬聖甜甜圈，包括「怪粉南瓜莓」一口咬下濃濃草莓的香氣在嘴裡散開、「火紅蜘蜘」俏皮地躺在甜甜圈上、「魔幻蝙蝠」濃郁的黑巧克力搭配小小的翅膀、「搞怪小墓碑」結合了抹茶巧克力和KitKat脆片，濃郁口味再升級。10月萬聖期間，購買6入、10入系列商品禮盒即享優惠，萬聖節前的周末與萬聖節當天，裝扮萬聖造型至Krispy Kreme全台門市消費不限金額，再送一顆原味糖霜甜甜圈。

亞尼克於10/31前，推出四波期間限定款「奇幻萬聖點心杯」，已連續販售8年的點心杯是每年萬聖暢銷的限量商品，上市後即銷售一空。日本直輸的杯款造型搞怪又可愛，焦糖蒸布丁滑順口感配上北海道奶霜及繽紛的新鮮水果，是大小朋友都喜歡的迷人蛋奶香，造型杯在品嚐完還能蒐集，每週不同款式，快把握時間到門市蒐集。

Krispy Kreme「12入萬聖禮盒」優惠售價430元 (原價536元)。圖...
Krispy Kreme「12入萬聖禮盒」優惠售價430元 (原價536元)。圖／Krispy Kreme提供
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亞尼克「奇幻萬聖點心杯」單杯售價189元，2入優惠355元。圖／亞尼克提供
亞尼克「奇幻萬聖點心杯」單杯售價189元，2入優惠355元。圖／亞尼克提供
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GODIVA萬聖節巧克力南瓜形禮盒18顆裝，售價990元。圖／GODIVA提供
GODIVA萬聖節巧克力南瓜形禮盒18顆裝，售價990元。圖／GODIVA提供
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GODIVA萬聖節巧克力小貓形禮盒(左)售價550元；松露巧克力禮盒7顆裝(右)...
GODIVA萬聖節巧克力小貓形禮盒(左)售價550元；松露巧克力禮盒7顆裝(右)售價280元。圖／GODIVA提供
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巧克力萬聖節蝙蝠
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