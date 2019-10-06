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繼光香香雞開賣串炸雞心、雞胗、魷魚 這四間門市獨售

2019-10-06 22:55聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

來自台中的速食連鎖品牌「繼光香香雞」又有話題新品上市！繼推出超唰嘴的「雞皮小仙貝」後，研發團隊打破商品框架，推出帶有獨特椒麻乾香的雞心、雞腿肉、雞胗、豬肉、魷魚、精靈菇多達6種款式的「串作伙」系列炸物。即日起，「串作伙」新品於台北信義ATT專櫃、新北淡水店、台中福星店、一中店共四間門市限店販售。

串作伙系列以「四川炸串串」為研發核心，嚴選新鮮雞腿肉、豬肉、鮮嫩雞心、雞胗等食材，採以特調辣醬加以醃製，起鍋後再沾特調醬汁、乾朝天椒籽、大紅袍花椒碎末、香蔥等辛香料，成就「獨特椒麻香」及「越嚼越有勁」的獨特口感。繼光香香雞更將食材裁切成方便入口的大小，並以竹籤分別串入，讓消費者感受「一次多串大口吃」的爽快滋味。「串作伙」共有雞心、雞腿肉、雞胗、豬肉、魷魚、精靈菇組合，每份售價60元(全品項每份5串、精靈菇每份8串)。

為歡慶新品上市，即日起至11/3門市更加碼推出購買任一經典套餐組合，即可以49元優惠價加購「串作伙」乙份。此外，新版炸雞套餐「台嗑三塊雞」也於全台28間門市開賣，將整塊雞腿排切成三大塊以獨家薄粉油炸，再搭配台式的三塊炸煉乳銀絲卷，以及粹釀酸梅湯組成，11/3前可享套餐169元優惠價(原價180元)。

「串作伙」共有雞心、雞腿肉、雞胗、豬肉、魷魚、精靈菇，售價60元(全品項每份5串...
「串作伙」共有雞心、雞腿肉、雞胗、豬肉、魷魚、精靈菇，售價60元(全品項每份5串)。圖／繼光香香雞提供
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大塊炸雞搭配炸煉乳銀絲卷的「台嗑三塊雞」售價180元。圖／繼光香香雞提供
大塊炸雞搭配炸煉乳銀絲卷的「台嗑三塊雞」售價180元。圖／繼光香香雞提供
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