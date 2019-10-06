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腕表品牌推周年紀念表款 詮釋時代精神又具收藏性

2019-10-06 16:37聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不管是泰格豪雅（TAG Heuer）還是精工表（SEIKO）今年都有經典系列腕表，分別迎來五十周年及二十周年，為此品牌也打造了全新表款來紀念，讓表迷不只重溫時代精神，還多了收藏的藉口。

TAG Heuer招牌的Monaco系列計時碼表，為了紀念誕生五十周年，品牌在今年將陸續推出5款限量典藏表款，日前就在東京曝光了系列的第4款設計，靈感來自2000年代早期。TAG Heuer選在日本東京國立博物館的法隆寺寶物館，展示Monaco 1999–2009限量典藏版腕表，使用經典黑、白配色裝飾表盤，搭配鮮豔的紅色與橘色為時標、時針與分針。不鏽鋼的表殼加上賽車風格表帶，並以黑色飾邊與白色縫線點綴，並延續初期表款的設計，按把位於表殼右側，表冠則在左側，搭載Calibre 11機芯，限量169只。

迎接著名的Spring Drive機芯問世20周年，SEIKO首度讓Seiko Presage系列表款，搭載了這枚招牌機芯，並採用最具代表性的「琺瑯」工藝表盤，讓人眼睛為之一亮。Spring Drive是由SEIKO獨家研發、第一個以發條作為動力，同時還能達到日差不到正負1秒的機芯，因此倍受表迷們的喜愛，過去多只使用於Grand Seiko的表款上，因此首次改使用於Seiko Presage系列相當罕見。不僅如此，這只紀念表款的表盤，還是琺瑯職人橫澤滿先生監製的工藝作品，搭配復古的「Didoni字型」數字時標，兼顧了美觀、易讀性以及對細節的講究而深獲好評。

男團放浪兄弟主唱Takahiro與泰格豪雅傳承部門總監Catherine Ebe...
男團放浪兄弟主唱Takahiro與泰格豪雅傳承部門總監Catherine Eberlé-Devaux於東京揭曉第四款Monaco 50周年限量典藏版腕表。圖／TAG Heuer提供
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Seiko Presage系列SNR037J1腕表，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，約1...
Seiko Presage系列SNR037J1腕表，不鏽鋼表殼搭配琺瑯表盤，約14萬5,000元。圖／SEIKO提供
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泰格豪雅Monaco 1999–2009限量典藏版腕表，不鏽鋼表殼，限量169只...
泰格豪雅Monaco 1999–2009限量典藏版腕表，不鏽鋼表殼，限量169只，約21萬5,400元。圖／TAG Heuer提供
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