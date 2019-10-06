腕表品牌推周年紀念表款 詮釋時代精神又具收藏性

2019-10-06 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不管是泰格豪雅（TAG Heuer）還是精工表（SEIKO）今年都有經典系列腕表，分別迎來五十周年及二十周年，為此品牌也打造了全新表款來紀念，讓表迷不只重溫時代精神，還多了收藏的藉口。

TAG Heuer招牌的Monaco系列計時碼表，為了紀念誕生五十周年，品牌在今年將陸續推出5款限量典藏表款，日前就在東京曝光了系列的第4款設計，靈感來自2000年代早期。TAG Heuer選在日本東京國立博物館的法隆寺寶物館，展示Monaco 1999–2009限量典藏版腕表，使用經典黑、白配色裝飾表盤，搭配鮮豔的紅色與橘色為時標、時針與分針。不鏽鋼的表殼加上賽車風格表帶，並以黑色飾邊與白色縫線點綴，並延續初期表款的設計，按把位於表殼右側，表冠則在左側，搭載Calibre 11機芯，限量169只。