高級珠寶品牌換代言人 形象年輕化又創造話題

2019-10-06 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



法國高級珠寶品牌Fred找來新生代偶像范丞丞擔任形象代言人。圖／摘自微博 分享 facebook 高級珠寶品牌Fred和Dior在近期都邀來全新的代言人，像是新一代的偶像范丞丞以及超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）就是希望讓品牌定位年輕化，同時又兼具網路聲量。

即將來台展店的法國高級珠寶品牌Fred在今年邀請了從選秀節目出身的偶像范丞丞來擔任中國區代言人，年僅19歲的他擁有高人氣，因此也帶動了Fred在網路世界的曝光量。向來，高級珠寶品牌在尋覓代言人，都會考量其特質是否與品牌精神相符，然而在面對中國市場時，則是看重在是否有話題、對年輕族群的影響力，特別是目前最有消費能力的「千禧世代」。因此，當Fred宣佈范丞丞出任代言人後，只要相關的社群網站貼文觸及率、轉載及分享數都隨之增高，而且Fred的官方微博的追蹤人數也開始「漲粉」了。