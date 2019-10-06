高級珠寶品牌換代言人 形象年輕化又創造話題
高級珠寶品牌Fred和Dior在近期都邀來全新的代言人，像是新一代的偶像范丞丞以及超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）就是希望讓品牌定位年輕化，同時又兼具網路聲量。
即將來台展店的法國高級珠寶品牌Fred在今年邀請了從選秀節目出身的偶像范丞丞來擔任中國區代言人，年僅19歲的他擁有高人氣，因此也帶動了Fred在網路世界的曝光量。向來，高級珠寶品牌在尋覓代言人，都會考量其特質是否與品牌精神相符，然而在面對中國市場時，則是看重在是否有話題、對年輕族群的影響力，特別是目前最有消費能力的「千禧世代」。因此，當Fred宣佈范丞丞出任代言人後，只要相關的社群網站貼文觸及率、轉載及分享數都隨之增高，而且Fred的官方微博的追蹤人數也開始「漲粉」了。
同樣的模式在Dior之於超模卡拉Cara Delevingne身上也能看到，在instagram上擁有約435萬追隨者的她，一舉一動都倍受關注，儼然就是時尚意見領袖。所以Dior才會相中由Cara Delevingne成為珠寶品項的代言人，希望藉由她古靈精怪的個人特質顛覆傳統珠寶的刻板形象。在全新的形象廣告中，便能看到Cara Delevingne採用混搭層疊的方式演繹Rose des Vents與Mimirose珠寶系列，完整反映她遊走時代尖端的個人鮮明特質與百變風格的獨特性。
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