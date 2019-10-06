大仁哥Alexander Wang聯手寶格麗翻玩新包款 舒淇、蔡依林、木村光希Koki搶先背上身

2019-10-06 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年寶格麗（BVLGARI）的Serpenti袋包系列產品，可說是驚喜不斷，先是在日本推出限定與潮流教父藤原浩合作的Fragment Design聯名包款。日前則是宣佈與明星設計師「大仁哥」Alexander Wang聯手，再度賦予Serpenti系列包款全新樣貌，品牌形象代言人的舒淇、蔡依林和Kōki也紛紛搶先在instagram上曬出這款新包。

Alexander Wang從寶格麗Heritage典藏系列的腕表盒、防塵袋和購物紙袋等傳統包裝元素，以及1950年代復古風格的蛇型珠寶擷取靈感，加上自己擅長的混搭手法，打造出擁有嶄新蛇頭標誌的全新包款。Alexander Wang說「我想把重點放在平時購買精品時不會注意到的層面，並將其轉成所有人都夢寐以求的單品」，因此他打破了過去只採用單一蛇頭釦具的裝飾，隨著包款的不同，運用了二至三個的招牌蛇頭釦具。不僅如此，這也是寶格麗首次針對全球市場推出托特包的設計，備有六種不同的款式，材質尺寸各異，從白、黑、薄荷綠的柔軟小牛皮，到奢華的蟒蛇皮和蜥蜴皮。