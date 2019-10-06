親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

香港遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

大仁哥Alexander Wang聯手寶格麗翻玩新包款 舒淇、蔡依林、木村光希Koki搶先背上身

2019-10-06 14:40聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年寶格麗（BVLGARI）的Serpenti袋包系列產品，可說是驚喜不斷，先是在日本推出限定與潮流教父藤原浩合作的Fragment Design聯名包款。日前則是宣佈與明星設計師「大仁哥」Alexander Wang聯手，再度賦予Serpenti系列包款全新樣貌，品牌形象代言人的舒淇、蔡依林和Kōki也紛紛搶先在instagram上曬出這款新包。

Alexander Wang從寶格麗Heritage典藏系列的腕表盒、防塵袋和購物紙袋等傳統包裝元素，以及1950年代復古風格的蛇型珠寶擷取靈感，加上自己擅長的混搭手法，打造出擁有嶄新蛇頭標誌的全新包款。Alexander Wang說「我想把重點放在平時購買精品時不會注意到的層面，並將其轉成所有人都夢寐以求的單品」，因此他打破了過去只採用單一蛇頭釦具的裝飾，隨著包款的不同，運用了二至三個的招牌蛇頭釦具。不僅如此，這也是寶格麗首次針對全球市場推出托特包的設計，備有六種不同的款式，材質尺寸各異，從白、黑、薄荷綠的柔軟小牛皮，到奢華的蟒蛇皮和蜥蜴皮。

而這系列中最引人矚目的就是有兩個蛇頭釦環的三用包，同時附有可拆式小牛皮腰帶、可拆式金色鍊帶與可拆式提把，讓人可繫在腰上、斜背或肩背，作腰包、肩背包或手提包使用，打造多種造型變化。如同Alexander Wang所言，是每一個人都想要的單品，所以新包款甫一曝光，身為品牌形象代言人的舒淇就迫不及待的在instagram上曬出入手的戰利品。而蔡依林、Kōki更是直接背著這系列包款「趴趴走」，直接替聯名系列做了最佳詮釋。

寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林搭配Alexander Wang與BVLGARI聯...
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林搭配Alexander Wang與BVLGARI聯名系列Serpenti Forever黑色小牛皮三用包。圖／摘自instagram
分享
明星設計師「大仁哥」Alexander Wang和寶格麗合作，賦予Serpent...
明星設計師「大仁哥」Alexander Wang和寶格麗合作，賦予Serpenti系列包款全新樣貌。圖／BVLGARI提供
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever黑色...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever黑色小牛皮托特包，約69,300元。 圖／BVLGARI提供
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever炭黑...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever炭黑鑽石色珍珠魚皮托特包，約78,300元。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗品牌大使Kōki配戴Alexander Wang與BVLGARI聯名系列...
寶格麗品牌大使Kōki配戴Alexander Wang與BVLGARI聯名系列Serpenti Forever白色小牛皮三用包。圖／摘自instagram
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever黑色...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever黑色小牛皮三掀蓋肩背包，約12萬2,900元。圖／BVLGARI提供
分享
寶格麗形象代言人舒淇在instagram分享了Alexander Wang與BV...
寶格麗形象代言人舒淇在instagram分享了Alexander Wang與BVLGARI聯名系列Serpenti Forever薄荷綠小牛皮雙掀蓋肩背包。圖／摘自instagram
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever白色...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever白色小牛皮三用包，約77,500元。圖／BVLGARI提供
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever蟒蛇...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever蟒蛇皮雙掀蓋肩背包，約12萬9,000元。圖／BVLGARI提供
分享
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever薄荷...
Alexander Wang與寶格麗聯名系列Serpenti Forever薄荷綠小牛皮雙掀蓋肩背包，約86,500元。圖／BVLGARI提供
分享

品牌珠寶腕表
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57

「粵」來「粵」美味

2019-10-06 13:20

以四季為題 《讀衣》藝術時尚跨界展11月登場

2019-10-06 12:18

當代館「少年當代」思台灣發展 賴翠霜舞「異鄉人」

2019-10-06 11:28

唐美雲、明華園兩大歌仔戲團 月夜、大河拚場

2019-10-06 11:27

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

【心情點滴】洪彩鑾／最佳女主角美照秀

2019-10-06 06:00

【人生劇場】小玲／香菇塔的秘密

2019-10-06 06:00

金鐘紅毯／張軒睿、劉以豪超帥 不約而同以綠色西裝殺出重圍

2019-10-05 23:14

和BOUCHERON來場巴黎奇幻冒險

2019-10-05 23:07

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

狂！知名飲料店「黑板塗鴉」超神 網跪：店員面試條件是繪畫專精？

2019-10-05 20:00

喪屍群起奔向你 六福村「鬼門開」 雙十連假門票優惠499

2019-10-05 18:09

憑此條碼飲品「買一送一」！丹堤國慶10月10日限定優惠

2019-10-05 18:00

補班日加碼！ Cold Stone中杯以上冰淇淋買一送一

2019-10-05 16:49

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23

國際女童日嘉女挺女童 助她們困境中看見希望

2019-10-05 14:53

好市多「黑色購物節」爆買時間曝光 延長7天全球最長

2019-10-05 14:42

誰說鍋子只能擺爐上？美美上菜更有食慾

2019-10-05 13:50

旅美藝術家蔡爾平 捐物義賣助待用課程

2019-10-05 13:17

免找代購！比手搖飲還輕的Panasonic迷你除塵神器台灣買配件更多

2019-10-05 12:39

全新日本系列立體紙雕便條紙 台灣首發！

2019-10-05 11:46

U值媒／鼎泰豐，價格高貴，真值得品嚐嗎？

2019-10-05 11:38

科技跨界時尚 Windows 10攜手Daniel Wong創意玩美

2019-10-05 11:11

速食族有福了！ 悠遊卡現金回饋率近10% 限量7.5萬份

2019-10-05 10:56

10月愛吃肉！錵鐵板燒「滿5千送1千」、大初「11道菜雙人套餐」3200元

2019-10-05 00:11

環保救地球 時裝秀場拚減碳

2019-10-04 23:39

吃和牛打8折！「樂軒」3間店玩集點　吃越多間「打折打越多」

2019-10-04 23:36

台灣設計之夜 「超級南」屏東登場

2019-10-04 23:02

名人跨界即食包 快速料理 美味不打折

2019-10-04 22:58

最貴的王品！熟成牛排「THE WANG」進駐台中 　「4大重點」都是首次登場

2019-10-04 22:50

限定四天！ PAUL可娜麗、巧克力塔經典法式甜點買一送一

2019-10-04 22:11

限時2天！OKmart雲端商城「團購大杯醇品美式、拿鐵20杯5折」

2019-10-04 19:37

雙十連假LINE好友限定！7-ELEVEN 「特大杯拿鐵、珍珠飲品第2杯半價」

2019-10-04 19:15

SOGO周年慶 日系聯名來店禮亮相

2019-10-04 19:11

全國電子周年慶超狂！限時限量3C家電最高直降1.5萬元

2019-10-04 18:51
看更多

熱門文章

婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

2019-10-06 08:00

捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象

2019-10-06 08:07

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

2019-10-05 20:26

澄清湖捕獲6公尺巨蟒 「下場」是這樣

2019-10-05 20:03

模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣

2019-10-06 06:50

國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

2019-10-05 15:12

哈吉貝颱風生成 氣象局：往日本南方海面

2019-10-06 06:32

老公害的？35歲怨婦停機3個多月終於找到真凶

2019-10-05 17:10

間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事

2019-10-05 20:44

第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩

2019-10-06 10:47

殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00

Selina體脂降10趴 醫師建議一天吃少500大卡也能做到

2019-10-05 18:06

「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23

婦癌手術誤切胰臟 北醫坦承疏失醫師停權

2019-10-05 15:14

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大

2019-10-06 12:52

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 14:44

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布

2019-10-06 11:56

「Uber條款」明取締！駕駛10月底前轉型計程車可免罰

2019-10-05 16:14

良醫兼病人 魏正宗和「僵直性脊椎炎」變健康好友

2019-10-05 17:04

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

「姐不是胖，是水腫」 按摩5穴道還妳瓜子臉

2019-10-06 07:44

台灣建築獎初選出爐 衛武營、台中車站入圍

2019-10-05 16:29

最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情

2019-10-05 22:23

嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌

2019-10-06 11:52

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

醫師最難抉擇！搶救產婦胎兒見不到父最後一面

2019-10-05 20:16

肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質

2019-10-06 07:42

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

每日星座運勢／處女才藝發揮得暢快　財富回收入帳

2019-10-06 00:00

病床上被離職 平均30歲的她們創社企展現病力

2019-10-05 21:30

成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源

2019-10-06 11:28

晚間10：34宜蘭規模4.0地震 最大震度3級

2019-10-05 23:38

影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題

2019-10-06 08:49

中和國強嶺屈公病群聚破20例 板橋爆今年首例病例

2019-10-05 18:03

音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..

2019-10-06 13:48

開趴玩出曠世名作 故宮讓古代文青教你怎麼玩趴

2019-10-05 17:19

影／線上租車甲租乙還 耗資8400萬租賃平台年底上線

2019-10-05 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top