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以四季為題 《讀衣》藝術時尚跨界展11月登場

2019-10-06 12:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

由團團文創攜手台灣書法藝術家董陽孜所共同主導的《讀衣》藝術時尚跨界展五年計劃來到了第四屆，今年以「四季」為題，按慣例邀請台灣服裝設計師參與，透過他們的創意與不同的解讀角度，持續藉文字藝術為東方時尚發聲。

策展人董陽孜從「滴翠」「荷淨」「月華」「寒松」的筆性墨情裡，開展出一幅生意盎然而又情思沛然的四季筆墨書。共同策展人暨團團創意總監馮亞敏則表示：「四季，是自然的時令、人間的時尚。時尚是時令的產物，取材、用色、設計也經常向自然取經，受自然啟發。董老師的四季是詩意的、優雅的、富含人文情懷的，奇逸多姿的文字結構如何成為服裝設計師的創作靈感，實則挑戰了各人對文字與文意的內化程度。」

今年參與《讀衣》計畫的共有7位設計師，除了以往原班底周裕穎、陳劭彥、蔡宜芬之外，更加入了在國際時裝周都有所斬獲的沙布喇安德烈、汪俐伶、黃薇，以及加拿大籍華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong），屆時將可以看到他們以各自標誌性的設計風格所演繹出的東方時尚美學。此外，更有9位來自實踐大學的服裝設計系學生投入參與文字線條的印花創作。

2019《讀衣IV》藝術時尚跨界展

開幕｜2019/11/1(五)

展期｜2018/11/2(六)-11/11(一)，皆採免費參觀

時間｜10:00-20:00

地點｜華山1914文創產業園區紅磚區西一和西二館（臨北平東路與杭州北路口）

讀衣IV展覽主視覺。圖／團團提供
讀衣IV展覽主視覺。圖／團團提供
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讀衣IV命題一：四季 (由右至左 春-滴翠、夏-荷淨、秋-月華、冬-寒松)。圖／...
讀衣IV命題一：四季 (由右至左 春-滴翠、夏-荷淨、秋-月華、冬-寒松)。圖／團團提供
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讀衣IV參與服裝設計師設計圖稿 - 黃薇。圖／團團提供
讀衣IV參與服裝設計師設計圖稿 - 黃薇。圖／團團提供
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讀衣IV參與服裝設計師設計圖稿 - 高勝忠（沙布喇安德烈）。圖／團團提供
讀衣IV參與服裝設計師設計圖稿 - 高勝忠（沙布喇安德烈）。圖／團團提供
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