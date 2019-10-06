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當代館「少年當代」思台灣發展 賴翠霜舞「異鄉人」

2019-10-06 11:28聯合報 記者何定照╱即時報導

台北當代藝術館的「少年當代—未終結的過去進行式」正在舉行，該展由高千惠策展，藉由不同世代藝術家，探索1950至1990年間戰後三個世代的生活及文化記憶，檢視其中藝術語言的轉變，也勾勒出台灣文化發展的藍圖。

像成長自戒嚴年代、長期關注政治議題以及身分認同的梅丁衍，藉著陳設台灣早年數百件日常生活收藏品，讓觀眾宛如走入台灣記憶的時光隧道。70至90年代間的代表，可見新生代導演王逸帆入圍金馬獎短片的《洞兩洞六》，藉著服兵役的荒謬劇情，諷刺軍隊階級體制，宛如B級恐怖片。

張君懿錄像作品《這很簡單我也會》，邀請70、80年代出生的7位台灣當代藝術家，互指對方作品「這很簡單我也會」，諷刺藝術界常見的酸言酸語，極富趣味。雪克的《1989》，在展場重建校園空間，以教室黑板等比例的投影布幕影像，檢視充滿規訓、政治宣傳與大眾文化經驗的童年記憶，如何形塑一個世代的共同樣貌。全展展至10月31日。

舞蹈類可欣賞編舞家賴翠霜所創「舞創劇場」新作《異鄉人》。該作是曾旅德多年的賴翠霜，繼2018年探詢生命的《中途旅者》、呈現美國北紐流浪記憶的小品《旅人》後，駐地於南城創作的「旅」系列結尾作。全作訴說異鄉遊子在文化、種族的飄泊失語狀態，也彷若所有局外人的心情。10月18日起台南首演，10月25日起樹林藝文中心演藝廳演出。

台北當代藝術館張君懿《這很簡單我也會》錄像作品。記者何定照／攝影
台北當代藝術館張君懿《這很簡單我也會》錄像作品。記者何定照／攝影
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