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常玉人生終極之作 「曲腿裸女」8億破畫家世界紀錄

2019-10-06 00:57聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

畫家常玉的畢生鉅作、傳世最大尺幅裸女油畫之一「曲腿裸女」，在香港蘇富比今晚(5日)舉行的「現代藝術晚拍」中，以1.98億港元成交(約台幣8億)，創下常玉作品世界拍賣紀錄。

常玉畢生浪迹巴黎。1920年代，他與林風眠、吳大羽、徐悲鴻等現代先驅同赴巴黎，寫下旅法華人藝術家的序章。在1950年代成為吳冠中、張大千、趙無極、朱德群眼中的巴黎傳奇。1960年代，已屆盛年的常玉依然純粹，致力創寫人生事業的終極篇章。

1965年12月17日，常玉迎來他人生最後一次個展。他的晚年摯交勒維夫婦，在位於蒙帕拿斯綠磨坊街的別墅，為藝術家舉行展覽。開幕當晚，中外好友歡聚一堂，包括潘玉良、趙無極、朱德群及席德進等。讓人意想不到的是，常玉在此次展覽之後數月即因意外撒手人寰；誕生於1965年4月的「曲腿裸女」便成其人生終極之作。

蘇富比指出，常玉探索裸女主題，表面看來是受到20世紀巴黎藝壇之薰陶，其內在的精神氣質，卻是東方文人素養的延伸。1950、60年代的常玉，不再如1930年代般以渾圓優雅的線條塑造裸體。他筆下的裸女不僅尺幅變得更為宏大，亦突破了站立、端坐或躺臥等常規造型。

「曲腿裸女」以奇特視覺呈現的畫面。畫中裸女躺在純白色的抽象背景中以水平躺臥，雙腿一橫一豎屈曲交叠，最異乎尋常的，是藝術家採用從底下往上看的方式，特寫放大了裸女的下半身與私密部位，上半身僅以臉部和胸部作壘疊式露出，並支出左臂，可說藝術家借助了誇張變形的裸女身姿，聯繫到東方山水奇石的造型。

「曲腿裸女」表面寫人，實際上是將雄奇造化寓於人體，使西方裸女主題從戀愛情色中解放，同時讓東方山水美學找到西方的傳繹方式。作品大膽披露女性上下半身的私密部位，讓觀眾不知應將視線落在何處；然而這種將數千年來人類文明最為禁忌、極欲迴避與修飾的部份和盤托出的坦誠，正是常玉光明磊落、心胸坦蕩的體現。

畫家常玉的畢生鉅作、傳世最大尺幅裸女油畫之一「曲腿裸女」。圖/蘇富比提供
畫家常玉的畢生鉅作、傳世最大尺幅裸女油畫之一「曲腿裸女」。圖/蘇富比提供
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巴黎藝術家蘇富比
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