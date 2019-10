金鐘紅毯/「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40 聯合報 記者孫曼╱即時報導



第54屆金鐘獎紅毯星光大道相當熱鬧,不論是平口無肩、深V、或是直接「開中門」的性感設計,將焦點集中在胸部的禮服設計為今年紅毯帶來驚喜。穿飄逸薄紗開深V的連俞涵一句「每種身材都可以被欣賞」點出許多年輕女星自在展現時尚身材的風氣,乾淨利落的髮型更是性感造型成功的關鍵。

江沂宸穿台灣設計師詹朴「開中門」的黑色連身褲搭配帶霸氣的卡地亞美洲豹珠寶,張寗的D-S Wedding禮服上半身就只是個大蝴蝶結,各自展現年輕性感。

吳姍儒選擇中間鏤空的林莉亮紫色金屬光澤禮服,大開深V的李霈瑜以鏤空蕾絲呼應HEARTS ON FIRE的美鑽。